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Ушел из жизни известный грузинский танцор Омар Мхеидзе
Ушел из жизни известный грузинский танцор Омар Мхеидзе
Мхеидзе был ведущим солистом Ансамбля народного танца Грузии 17.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-17T15:23+0400
2023-07-17T15:23+0400
2023-07-17T15:28+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Известный грузинский танцор, Народный артист Грузии Омар Мхеидзе скончался на 89-м году жизни, информация о кончине артиста появилась в Сети. С 1953 года в течение десятилетий Мхеидзе был ведущим солистом Ансамбля народного танца Грузии и одним из основателей кинокомпании "Джим Шванте" ("Соль Сванети"). За свою жизнь Отар Мхеидзе удостаивался различных престижных наград и званий, в том числе: В 2011 году возле Тбилисского концертного зала (Филармония) была открыта звезда имени Омара Мхеидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, тбилиси, тбилисский концертный зал
грузия, культура, новости, тбилиси, тбилисский концертный зал
Ушел из жизни известный грузинский танцор Омар Мхеидзе
15:23 17.07.2023 (обновлено: 15:28 17.07.2023)
Мхеидзе был ведущим солистом Ансамбля народного танца Грузии
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Известный грузинский танцор, Народный артист Грузии Омар Мхеидзе скончался на 89-м году жизни, информация о кончине артиста появилась в Сети.
С 1953 года в течение десятилетий Мхеидзе был ведущим солистом Ансамбля народного танца Грузии и одним из основателей кинокомпании "Джим Шванте" ("Соль Сванети").
За свою жизнь Отар Мхеидзе удостаивался различных престижных наград и званий, в том числе:
"Человек года" (газета "Раэо", 2005 год)
"Рыцарь культуры Грузии" (Творческий союз писателей Грузии, 2013 год)
"Танцор века" (Творческий союз хореографов Грузии, 2014 год)
"Жрец искусств" (Минкультуры Грузии, 2015 год)
"Заслуженный танцор Грузии" (2016 год)
Удостоен почетной грамоты от международной организации "Народная дипломатия" – "Народная любовь"
Являлся почетным гражданином Тбилиси и Батуми.
В 2011 году возле Тбилисского концертного зала (Филармония) была открыта звезда имени Омара Мхеидзе.