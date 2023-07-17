https://sputnik-georgia.ru/20230717/ushel-iz-zhizni-izvestnyy-gruzinskiy-tantsor-omar-mkheidze-279633082.html

Ушел из жизни известный грузинский танцор Омар Мхеидзе

Ушел из жизни известный грузинский танцор Омар Мхеидзе

Мхеидзе был ведущим солистом Ансамбля народного танца Грузии 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Известный грузинский танцор, Народный артист Грузии Омар Мхеидзе скончался на 89-м году жизни, информация о кончине артиста появилась в Сети. С 1953 года в течение десятилетий Мхеидзе был ведущим солистом Ансамбля народного танца Грузии и одним из основателей кинокомпании "Джим Шванте" ("Соль Сванети"). За свою жизнь Отар Мхеидзе удостаивался различных престижных наград и званий, в том числе: В 2011 году возле Тбилисского концертного зала (Филармония) была открыта звезда имени Омара Мхеидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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