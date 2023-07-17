https://sputnik-georgia.ru/20230717/zelenskiy-stal-mertvym-volkom-shakaly-tolko-zhdut-signala-zapada-279643714.html

Зеленский стал "мертвым волком". Шакалы только ждут сигнала Запада

Зеленский стал "мертвым волком". Шакалы только ждут сигнала Запада

Между украинским режимом Владимира Зеленского и Западом появились серьезные трещины — и это уже сложно скрывать 17.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-17T22:04+0400

2023-07-17T22:04+0400

2023-07-17T22:04+0400

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"Судьбоносный" саммит НАТО в Вильнюсе завершился полным провалом для Киева и внес серьезную деморализацию в общество. А поскольку режим держится исключительно на западных штыках и финансовой помощи оттуда, тут же активизировались внутренние критики Зеленского, долго ждавшие своего часа, пишет колумнист РИА Новости.Конечно, виноваты сам Зеленский и его команда. Они так долго настраивали свою публику, так долго завышали планку ожиданий, что теперь им приходится задним числом отыгрывать обратно. "История пишется в Вильнюсе. Саммит НАТО определит судьбу и для Украины, и для Байдена", — пафосно провозглашали киевские пропагандисты еще за несколько дней до мероприятия.Киев носился как с писаной торбой с выдуманным им форматом двусторонних деклараций "о поддержке членства Украины в НАТО". После каждого подписания этого ничего не значащего документа с какой-нибудь очередной страной Зеленский выходил на публику и преподносил это чуть ли не как решающий шаг в Североатлантический альянс. Украинские чиновники и СМИ совершенно серьезно вели подсчет государств, подписавших эти бумажки.Но самым главным видимым итогом саммита все-таки стало вынесение наружу взаимного раздражения в отношениях Запада с Киевом. Твит Зеленского об "абсурдности" ситуации, когда судьбу Украины таки решили обсуждать без Украины, вызвал бурю возмущения у спонсоров киевского режима. За кулисами саммита замаячил пересмотр отношений с Киевом. Организатор мероприятия — президент Литвы Гитанас Науседа сейчас задним числом признает этот факт и высокий "драматизм" ситуации, в которую неумные слова Зеленского загнали участников.Пиком этой видимой для публики перепалки стал обмен мнениями между двумя "обиженками" — министром обороны Британии Беном Уоллесом и собственно киевским президентом. Уоллес заявил, что Украина могла бы проявлять больше благодарности за тонны оружия из Британии, а он не выполняет функции службы доставки Amazon. На что Зеленский ответил с не менее едким сарказмом.И вот тут начинается самое любопытное. Моментально на британское телевидение выскочил уже подзабытый всеми Петр Порошенко, который в качестве контраста рассыпался в глубочайших благодарностях британскому правительству за оказываемую помощь. Комментируя слова Уоллеса с наездом на президента Украины, предшественник Зеленского заявил: "Это слово друга, человека очень профессионального и очень ответственного". Звучало как благодарность за то, что британец прилюдно мокнул лидера киевского режима в помои.Но критики не ограничились британскими СМИ. Почувствовав запах крови, эти шакалы, доселе сидевшие в засаде, тут же обрушились на своего вождя: "Акела промахнулся". Порошенко сейчас активно распространяет свои гневные выступления о полном провале руководства Украины в Вильнюсе. Вдруг вынырнула из небытия Юлия Тимошенко, которая набросилась на Зеленского и его команду за попытку легализации каннабиса. Падальщики готовы добивать оступившегося, с точки зрения западных хозяев, вожака стаи.У Редьярда Киплинга ситуация с низвержением волка Акелы объяснена так: "Когда вождь стаи промахивается, его зовут Мертвым Волком, потому что жить ему уже остается недолго". Судя по тому, как резко активизировались молчащие доселе критики Зеленского, они уже считают его мертвым волком. И только ждут сигнала от западных шерханов, чтобы можно было добить списанного вожака.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Владимир Корнилов

Владимир Корнилов

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в мире, политика, колумнисты, владимир зеленский, петр порошенко, юлия тимошенко, украина, киев, вильнюс, нато, обострение ситуации вокруг украины