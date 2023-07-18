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Ребенок упал с третьего этажа в Гори

Ребенок упал с третьего этажа в Гори

Ребенка, состояние которого оценивается как тяжелое, должны перевезти на лечение в Тбилиси 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T13:22+0400

2023-07-18T13:22+0400

2023-07-18T13:22+0400

происшествия

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гори

шида картли

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Несчастный случай произошел в городе Гори (регион Шида Картли), где двухлетний ребенок упал с третьего этажа жилого дома, сообщает телеканал "Рустави 2". Ребенок переведен в Горийский военный госпиталь. На данный момент состояние здоровья девочки тяжелое. Врачи готовятся перевести ее в Тбилиси после того, как состояние стабилизируется. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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