https://sputnik-georgia.ru/20230718/-rebenok-upal-s-tretego-etazha-v-gori-279669064.html
Ребенок упал с третьего этажа в Гори
Ребенок упал с третьего этажа в Гори
Ребенка, состояние которого оценивается как тяжелое, должны перевезти на лечение в Тбилиси 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T13:22+0400
2023-07-18T13:22+0400
2023-07-18T13:22+0400
происшествия
грузия
новости
гори
шида картли
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262231727_0:74:1626:989_1920x0_80_0_0_b9286dab0c215c0665cf348ff3a9b379.jpg
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Несчастный случай произошел в городе Гори (регион Шида Картли), где двухлетний ребенок упал с третьего этажа жилого дома, сообщает телеканал "Рустави 2". Ребенок переведен в Горийский военный госпиталь. На данный момент состояние здоровья девочки тяжелое. Врачи готовятся перевести ее в Тбилиси после того, как состояние стабилизируется. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гори
шида картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262231727_105:0:1522:1063_1920x0_80_0_0_88fe8dc6a50dcd04c4d0fb9d1ba91ea4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, гори, шида картли
происшествия, грузия, новости, гори, шида картли
Ребенок упал с третьего этажа в Гори
Ребенка, состояние которого оценивается как тяжелое, должны перевезти на лечение в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Несчастный случай произошел в городе Гори (регион Шида Картли), где двухлетний ребенок упал с третьего этажа жилого дома, сообщает телеканал "Рустави 2".
Ребенок переведен в Горийский военный госпиталь. На данный момент состояние здоровья девочки тяжелое.
Врачи готовятся перевести ее в Тбилиси после того, как состояние стабилизируется.