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Грузия развивает пеший туризм

Грузия развивает пеший туризм

Пешеходные тропы особенно привлекательны как для местных, так и для иностранных туристов, отмечают в Администрации туризма 18.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии завершила разметку двух пешеходных маршрутов в Имерети (Западная Грузия), сообщает пресс-служба ведомства. В прошлом году Национальная администрация туризма подготовила разметку 28 пешеходных троп общей протяженностью 227 км, среди них 2,7 километровая панорамная тропа Кацхи – Столп Кацхи в Чиатуре. По всей Грузии размечено 111 пешеходных маршрутов протяженностью 1 400 километров для популяризации приключенческого туризма. Первый маршрут начинается в Кутаиси, возле собора Баграта, и соединяет заповедник Сатаплия с селом Гумати. Разметку второго пешеходного маршрута завершили в селе Зарати Цхалтубского района, которая ведет к одноименному водопаду. "Пешеходные тропы особенно привлекательны как для местных, так и для иностранных туристов. Обозначенные маршруты облегчают путешественникам безопасное посещение исторических памятников нашей страны, прекрасной природы, гор, долин, рек и так далее", – сказала глава Администрации туризма Майя Омиадзе. В 2023 году Национальная администрация туризма планирует обозначить в общей сложности 180 км пешеходных маршрутов в Самегрело, Имерети и Пшав-Хевсурети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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