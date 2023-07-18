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Кура резко обмелела – в Азербайджане бьют тревогу
Кура резко обмелела – в Азербайджане бьют тревогу
Сброс воды из Мингячевирского водохранилища увеличен до 80 кубометров в секунду 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T07:32+0400
2023-07-18T07:32+0400
2023-07-18T07:35+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана прокомментировало резкое понижение уровня воды в реке Кура, являющейся основным источником питьевой воды в АР, сообщил Sputnik Азербайджан.По данным ведомства, это произошло из-за снижения водности внутригосударственных рек, питающих нижнее течение Куры."Это повлияло на уровень воды в нижнем течении реки Куры. Учитывая это, сброс воды из Мингячевирского водохранилища увеличен до 80 кубометров в секунду. В ближайшие несколько дней ситуация стабилизируется", – сказали в агентстве.В ведомстве подчеркнули, что в Мингячевирском водохранилище имеется достаточный запас воды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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азербайджан, новости, происшествия, река кура
азербайджан, новости, происшествия, река кура
Кура резко обмелела – в Азербайджане бьют тревогу
07:32 18.07.2023 (обновлено: 07:35 18.07.2023)
Сброс воды из Мингячевирского водохранилища увеличен до 80 кубометров в секунду
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik.
Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана прокомментировало резкое понижение уровня воды в реке Кура, являющейся основным источником питьевой воды в АР, сообщил Sputnik Азербайджан
.
По данным ведомства, это произошло из-за снижения водности внутригосударственных рек, питающих нижнее течение Куры.
"Это повлияло на уровень воды в нижнем течении реки Куры. Учитывая это, сброс воды из Мингячевирского водохранилища увеличен до 80 кубометров в секунду. В ближайшие несколько дней ситуация стабилизируется", – сказали в агентстве.
В ведомстве подчеркнули, что в Мингячевирском водохранилище имеется достаточный запас воды.