https://sputnik-georgia.ru/20230718/musulmanskiy-kalendar-na-1445-god-prazdniki-i-posty-u-musulman-279730737.html

Мусульманский календарь на 1445 год: праздники и посты у мусульман

Мусульманский календарь на 1445 год: праздники и посты у мусульман

Мусульманские праздники – это священные месяцы, дни и ночи, в которые мусульмане читают Коран и молятся, чтобы очиститься от грехов и обрести милость... 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T22:52+0400

2023-07-18T22:52+0400

2023-07-18T22:52+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

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О главных мусульманских праздниках, постах, священных днях и ночах, а также их датах в григорианском календаре по месяцам, читайте в Sputnik Грузия. Мусульманский календарь Мусульманское летоисчисление началось с переселения (хиджры) пророка Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Медину в 622 году (по григорианскому календарю). Мусульманский календарь, в основе которого лежит лунный год, используют для определения дат религиозных праздников. В некоторых исламских странах Хиджра является официальным календарем. Лунный год короче солнечного на 11-12 дней, поэтому даты мусульманских праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря. Сутки в исламском календаре начинаются на закате, поэтому все праздники и памятные даты начинают отмечать накануне после захода солнца. Мусульманский Новый год Мусульманский Новый год, или Рас-ас-Сана (День хиджры), по исламскому календарю наступает в первый день священного месяца Мухаррам – в 2023-м он выпадает на 19 июля. По мусульманскому календарю наступает Новый 1445 год, в григорианском календаре он соответствует 2023-2024 годам. Мухаррам – месяц покаяния и поклонения Всевышнему, поэтому наступление Нового года, у мусульман отмечать не принято. В Новый год в мечетях читают проповедь, посвященную переселению в Медину. День Ашура День Ашура, или Шахсей-вахсей, отмечают 10 числа месяца Мухаррам. В 2023 году он выпадает на 28 июля. Согласно Корану, на этот знаменательный день мусульманского календаря приходится сотворение небес и первого человека на земле. Конец света тоже наступит в День Ашура. Посланников и пророков также поминают в День Ашура. В исламских странах День Ашура объявлен днем повсеместного траура. Повсюду слышна траурная музыка и причитания, а некоторые верующие истязают себя прилюдно. Рождение пророка День рождения пророка Мухаммеда, основоположника ислама, или Мавлид ан-Наби, празднуют в 12-й день третьего месяца мусульманского календаря Раби уль-авваль. В 2023 году День рождения пророка Мухаммеда выпадает на ночь с 26 на 27 сентября. В месяц Раби-уль-авваль пророк Мухаммед не только родился, но и скончался. Точная дата рождения пророка Мухаммеда неизвестна, поэтому праздник рождения приурочен ко дню его смерти, так как смерть по исламу – это рождение для вечной жизни. Лайлат аль-Мирадж Лайлат аль-Мирадж, или Ночь Вознесения и Небошествия пророка, празднуют 27 Раджаба. В 2024-м по григорианскому календарю праздник отметят с 7 на 8 февраля. Мусульмане ценят эту ночь как милость Всевышнего, а в благодарность за нее постятся, молятся, читают Коран, восхваляют Аллаха и Его Посланника. Лайлат аль-Бараат Мусульманский праздник Лайлат аль-Бараат – Ночь очищения от грехов – верующие отмечают с 14 на 15 число священного месяца Шаабан (это 8 месяц по мусульманскому календарю). Ночь Бараат в 2024 году выпадает с 24 на 25 февраля. По важности в исламе Лайлат аль-Бараат – вторая священная ночь после Ночи могущества и предопределения. Согласно исламскому преданию, в Ночь Бараат Всевышний бывает милостив ко всем людям, кроме злобных и приверженцев многобожия. Рамадан Месяц Рамадан (Рамазан) – священный месяц поста и духовного очищения, в который был ниспослан Коран. Рамадан – самый важный и почетный из 12 месяцев мусульманского календаря, в 2024-м начнется 11 марта и продлится 30 дней. В Рамадан, девятый месяц мусульманского календаря, когда великой награды могут удостоить многие дела, можно заработать вечный Рай. Ночь предопределения Ляйлятуль-кадр, или Ночь могущества и предопределения, самая важная для каждого мусульманина ночь в году. В эту ночь Аллах ниспослал первые суры священного Корана пророку Мухаммеду. Согласно Корану, Ляйлятуль-кадр приходится на одну из десяти последних ночей месяца Рамадан. Некоторые источники утверждают, что Ночь могущества и предопределения приходится на 27 число Рамадана. В 2024 году ее отметят 5-6 апреля. В Ночь могущества на небесах определяется судьба каждого человека, жизненный путь, трудности и испытания, которые ему предстоит пройти. Ураза-Байрам Это второй по важности мусульманский праздник. Праздник Разговения, или Ураза-Байрам (Ид аль Фитр по-арабски), проводится в честь окончания поста Рамадан. В 2024-м он выпадает на 10 апреля. Ночь на праздник желательно провести во всенощном служении и читать такбир (формулу возвеличивания Аллаха). В Ураза-Байрам поздравляют друг друга и желают принятия Всевышним поста, а также раздают милостыню. День АрафаДень Арафа (Арафат) мусульмане отмечают 9 числа 12 месяца мусульманского лунного календаря – Зуль-хиджа (месяц паломничества). В 2024 году по грегорианскому календарю этот день выпадает на 15 июня. Паломники в День Арафа совершают один из центральных обрядов хаджа (паломничество) – стояние на горе Арафат. По преданию, именно на горе Арафат пророк Адам встретился со своей женой Хавой (Евой) после изгнания из рая и, получив прощение, они воссоединились. Курбан-БайрамКурбан-Байрам (Ид аль-Адха) – главный мусульманский праздник отмечают 10 числа месяца Зуль-хиджа. В 2024-м начало праздника выпадает на 16 июня. Курбан – означает на арабском "жертвоприношение", а байрам – "праздник". Курбан-Байрам, или Праздник жертвоприношения, это завершающая часть ежегодного паломничества мусульман в Мекку. Праздник длится три дня. Отмечают Курбан-Байрам в долине Мина вблизи Мекки. Дни празднования мусульманских праздников в разных странах могут отличаться, так как дата зависит от лунного календаря.

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справки , религия , календарь религиозных праздников