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Новая жизнь на Земле? Ученые открыли неизвестные возможности астероидов
Новая жизнь на Земле? Ученые открыли неизвестные возможности астероидов
На множестве обломков метеоритов ученые уже обнаружили не следы жизни, но ее "кирпичики" – аминокислоты 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T15:00+0400
2023-07-18T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Астероиды в полной мере способны переносить на Землю если не живые организмы, то молекулярные соединения, из которых в итоге могут зародиться новые формы жизни, заявил старший научный сотрудник российского Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.Между тем, как утверждает ученый, на множестве обломков метеоритов были найдены не следы жизни, но ее "кирпичики" – аминокислоты, что дает повод предположить, что сложные молекулярные соединения могут появиться и на астероидах.Одна из гипотез зарождения жизни на Земле как раз подразумевает, что вода была занесена к нам кометами, напомнил эксперт. Скорее всего, в этой воде и содержались молекулярные соединения, из которых формировались первые одноклеточные организмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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наука, в мире, новости, россия
наука, в мире, новости, россия

Новая жизнь на Земле? Ученые открыли неизвестные возможности астероидов

15:00 18.07.2023
CC BY 3.0 / J. A. Peñas / SINC / "Хэллоуинский" астероид 2015 TB145 в виде черепа
Хэллоуинский астероид 2015 TB145 в виде черепа - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2023
CC BY 3.0 / J. A. Peñas / SINC /
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На множестве обломков метеоритов ученые уже обнаружили не следы жизни, но ее "кирпичики" – аминокислоты
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Астероиды в полной мере способны переносить на Землю если не живые организмы, то молекулярные соединения, из которых в итоге могут зародиться новые формы жизни, заявил старший научный сотрудник российского Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

"Конечно, ничего отрицать нельзя", – сказал Железнов в беседе с РИА Новости, уточнив, что на сегодня абсолютно точного подтверждения того, что какая-то хотя бы одноклеточная жизнь была занесена с помощью астероидов, нет.

Между тем, как утверждает ученый, на множестве обломков метеоритов были найдены не следы жизни, но ее "кирпичики" – аминокислоты, что дает повод предположить, что сложные молекулярные соединения могут появиться и на астероидах.
Одна из гипотез зарождения жизни на Земле как раз подразумевает, что вода была занесена к нам кометами, напомнил эксперт. Скорее всего, в этой воде и содержались молекулярные соединения, из которых формировались первые одноклеточные организмы.
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