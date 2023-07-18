https://sputnik-georgia.ru/20230718/novaya-zhizn-na-zemle-uchenye-otkryli-neizvestnye-vozmozhnosti-asteroidov-279665825.html

Новая жизнь на Земле? Ученые открыли неизвестные возможности астероидов

Новая жизнь на Земле? Ученые открыли неизвестные возможности астероидов

На множестве обломков метеоритов ученые уже обнаружили не следы жизни, но ее "кирпичики" – аминокислоты 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T15:00+0400

2023-07-18T15:00+0400

2023-07-18T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Астероиды в полной мере способны переносить на Землю если не живые организмы, то молекулярные соединения, из которых в итоге могут зародиться новые формы жизни, заявил старший научный сотрудник российского Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.Между тем, как утверждает ученый, на множестве обломков метеоритов были найдены не следы жизни, но ее "кирпичики" – аминокислоты, что дает повод предположить, что сложные молекулярные соединения могут появиться и на астероидах.Одна из гипотез зарождения жизни на Земле как раз подразумевает, что вода была занесена к нам кометами, напомнил эксперт. Скорее всего, в этой воде и содержались молекулярные соединения, из которых формировались первые одноклеточные организмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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