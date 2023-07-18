https://sputnik-georgia.ru/20230718/press-konferentsiya-faktor-saakashvili-v-politike-gruzii-279635302.html

Пресс-конференция: Фактор Саакашвили в политике Грузии

Пресс-конференция: Фактор Саакашвили в политике Грузии

Пресс-конференция на тему "Фактор Саакашвили в политике Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 18 июля, в 13:00 18.07.2023, Sputnik Грузия

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Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии 14 июля сообщила, что 12 июля во время осмотра Саакашвили один из польских врачей пытался тайно вынести в своем ботинке биоматериал, взятый у Саакашвили. Была обнародована запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно несколько человек, один из которых снимает обувь и достает оттуда небольшой сверток бумаги. В бумагу были завернуты ноготь и волос, сказала позже гендиректор клиники "Вивамеди" Нино Надирадзе. Польского дипломата в понедельник вызвали в МИД в связи с этим инцидентом. Он покинул ведомство без комментариев. Как скандал с биоматериалами скажется на грузино-польских отношениях? Чем объяснить столь сильный интерес к фигуре Саакашвили со стороны Запада и Украины? Как будет развиваться ситуация в дальнейшем, если его помилуют или наоборот? На эти и другие актуальные вопросы ответит главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно ХИДИРБЕГИШВИЛИ.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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