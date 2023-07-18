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https://sputnik-georgia.ru/20230718/priobretenie-nezakonnoy-drevesiny-na-500-tys-lari---v-gruzii-vyyavili-fakt-otmyvaniya-deneg-279663499.html
Приобретение незаконной древесины на 500 тыс лари – в Грузии выявили факт отмывания денег
Приобретение незаконной древесины на 500 тыс лари – в Грузии выявили факт отмывания денег
Обвиняемые легализовали более 1 тысячи м³ незаконно добытой древесины 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T12:02+0400
2023-07-18T12:15+0400
грузия
новости
происшествия
следственная служба минфина грузии
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии начала уголовное преследование в отношении четверых человек в связи с приобретением незаконно добытой древесины на 500 тысяч лари, использованием поддельных накладных и отмыванием денег, сообщила в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что обвиняемые приобрели древесину, заранее зная о ее незаконной добыче, на сумму около 500 тысяч лари. Затем, чтобы скрыть ее незаконное происхождение, выписали фальшивые накладные на имя компаний, находящихся в их подчинении. Таким образом они легализовали 1 006 кубических метров незаконно добытой древесины и приступили к реализации продукции.Следствие ведется по трем статьям УК Грузии: "Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)". Преступление предусматривает тюремное заключение на срок от девяти до 12 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, следственная служба минфина грузии
грузия, новости, происшествия, следственная служба минфина грузии

Приобретение незаконной древесины на 500 тыс лари – в Грузии выявили факт отмывания денег

12:02 18.07.2023 (обновлено: 12:15 18.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerМинистерство финансов Грузии
Министерство финансов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Обвиняемые легализовали более 1 тысячи м³ незаконно добытой древесины
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии начала уголовное преследование в отношении четверых человек в связи с приобретением незаконно добытой древесины на 500 тысяч лари, использованием поддельных накладных и отмыванием денег, сообщила в пресс-службе ведомства.
Следствие установило, что обвиняемые приобрели древесину, заранее зная о ее незаконной добыче, на сумму около 500 тысяч лари. Затем, чтобы скрыть ее незаконное происхождение, выписали фальшивые накладные на имя компаний, находящихся в их подчинении.
Таким образом они легализовали 1 006 кубических метров незаконно добытой древесины и приступили к реализации продукции.
Следствие ведется по трем статьям УК Грузии: "Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)". Преступление предусматривает тюремное заключение на срок от девяти до 12 лет.
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