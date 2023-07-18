https://sputnik-georgia.ru/20230718/prygnul-s-vodopada-i-propal--na-zapade-gruzii-ischut-18-letnego-yunoshu-279651480.html

СМИ: Прыгнул с водопада и пропал – на западе Грузии ищут 18-летнего юношу

СМИ: Прыгнул с водопада и пропал – на западе Грузии ищут 18-летнего юношу

Второй день молодого человека ищут спасатели 18.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-18T10:22+0400

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происшествия

новости

грузия

имерети

зестафони

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Молодого человека 18 лет ищут рядом с водопадом Самцера в селе Кведа Сазано (регион Имерети), сообщает телеканал "Рустави 2".Накануне молодой житель города Зестафони прыгнул с водопада и пропал. Спасательная операция была прекращена поздно ночью и возобновилась во вторник с утра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

зестафони

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