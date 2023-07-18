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СМИ: Прыгнул с водопада и пропал – на западе Грузии ищут 18-летнего юношу
СМИ: Прыгнул с водопада и пропал – на западе Грузии ищут 18-летнего юношу
Второй день молодого человека ищут спасатели 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T10:22+0400
2023-07-18T10:22+0400
2023-07-18T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Молодого человека 18 лет ищут рядом с водопадом Самцера в селе Кведа Сазано (регион Имерети), сообщает телеканал "Рустави 2".Накануне молодой житель города Зестафони прыгнул с водопада и пропал. Спасательная операция была прекращена поздно ночью и возобновилась во вторник с утра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, имерети, зестафони
СМИ: Прыгнул с водопада и пропал – на западе Грузии ищут 18-летнего юношу
10:22 18.07.2023 (обновлено: 12:08 18.07.2023)
Второй день молодого человека ищут спасатели
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Молодого человека 18 лет ищут рядом с водопадом Самцера в селе Кведа Сазано (регион Имерети), сообщает телеканал "Рустави 2".
Накануне молодой житель города Зестафони прыгнул с водопада и пропал.
Спасательная операция была прекращена поздно ночью и возобновилась во вторник с утра.