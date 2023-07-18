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Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первое полугодие 2023 года лидером является Россия 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T09:01+0400
2023-07-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2023 года вырос на 47,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 367,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые шесть месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 122,1 миллиона долларов – 47,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в июнеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2023 года снизились на 17,4% по сравнению с июнем прошлого года и составили 353,2 миллиона долларов.В июне из России перечислено 129,3 миллиона долларов – 36,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июне 2023 года поступило денежных переводов на 44,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июне из Грузии за границу перевели 28,8 миллиона долларов, что на 2,5% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.За шесть месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 172,6 миллиона долларов, что на 9,4% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, статистика, экономика, денежные переводы, национальный банк грузии
грузия, новости, статистика, экономика, денежные переводы, национальный банк грузии

Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика

09:01 18.07.2023
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкДенежные купюры. Доллары США.
Денежные купюры. Доллары США. - Sputnik Грузия, 1920, 18.07.2023
© photo: Sputnik / Anton Denisov
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По объему денежных переводов в Грузию за первое полугодие 2023 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2023 года вырос на 47,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 367,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые шесть месяцев 2023 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2023 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Россия

1 122,1

49,7

Италия

249,9

20,0

США

196,8

33,4

Греция

117,0

7,1

Израиль

106,8

12,2

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 122,1 миллиона долларов – 47,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Россия лидирует по объему переводов в июне

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2023 года снизились на 17,4% по сравнению с июнем прошлого года и составили 353,2 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за июнь 2023 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Россия

129,3

-44,1

Италия

42,9

20,7

США

38,7

40,0

Греция

20,3

7,8

Германия

20,2

44,7

В июне из России перечислено 129,3 миллиона долларов – 36,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июне 2023 года поступило денежных переводов на 44,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В июне из Грузии за границу перевели 28,8 миллиона долларов, что на 2,5% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.
За шесть месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 172,6 миллиона долларов, что на 9,4% больше, чем за тот же период 2022 года.
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