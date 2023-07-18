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Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первое полугодие 2023 года лидером является Россия 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T09:01+0400
2023-07-18T09:01+0400
2023-07-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2023 года вырос на 47,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 367,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые шесть месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 122,1 миллиона долларов – 47,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в июнеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2023 года снизились на 17,4% по сравнению с июнем прошлого года и составили 353,2 миллиона долларов.В июне из России перечислено 129,3 миллиона долларов – 36,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июне 2023 года поступило денежных переводов на 44,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июне из Грузии за границу перевели 28,8 миллиона долларов, что на 2,5% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.За шесть месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 172,6 миллиона долларов, что на 9,4% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, статистика, экономика, денежные переводы, национальный банк грузии
грузия, новости, статистика, экономика, денежные переводы, национальный банк грузии
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первое полугодие 2023 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2023 года вырос на 47,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 367,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые шесть месяцев 2023 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Россия
1 122,1
49,7
Италия
249,9
20,0
США
196,8
33,4
Греция
117,0
7,1
Израиль
106,8
12,2
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило около 1 122,1 миллиона долларов – 47,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Россия лидирует по объему переводов в июне
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2023 года снизились на 17,4% по сравнению с июнем прошлого года и составили 353,2 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за июнь 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Россия
129,3
-44,1
Италия
42,9
20,7
США
38,7
40,0
Греция
20,3
7,8
Германия
20,2
44,7
В июне из России перечислено 129,3 миллиона долларов – 36,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июне 2023 года поступило денежных переводов на 44,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В июне из Грузии за границу перевели 28,8 миллиона долларов, что на 2,5% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.
За шесть месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 172,6 миллиона долларов, что на 9,4% больше, чем за тот же период 2022 года.