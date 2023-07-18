https://sputnik-georgia.ru/20230718/spasateli-obnaruzhili-telo-utonuvshego-muzhchiny-v-tbilisi-279671437.html

Спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины в Тбилиси

Спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины в Тбилиси

МВД начало расследование по статье "Доведение до самоубийства" 18.07.2023, Sputnik Грузия

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2023-07-18T13:43+0400

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тбилисское море

происшествия

грузия

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тбилиси

общество

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Тело мужчины средних лет обнаружили спасатели в т. н. Тбилисском море, сообщает телекомпания "Рустави 2". Предположительно, речь идет об иностранце. Мужчина вошел в воду и не смог выбраться на берег. МВД начало расследование по статье "Доведение до самоубийства". Как сообщают СМИ, инцидент произошел накануне, 17 июля. Тело направлено на экспертизу. В Тбилисском море спасатели уже четвертый день ведут поиски 21-летнего Луки Лацабидзе. По словам членов семьи, сумку и телефон молодого человека полиция обнаружила вечером 15 июля на Тбилисском море. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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