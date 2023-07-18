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Военный эксперт Дандыкин: за атакой на Крымский мост стоят Вашингтон и Лондон
Военный эксперт Дандыкин: за атакой на Крымский мост стоят Вашингтон и Лондон
Украина атаковала Крымский мост модернизированными морскими беспилотниками, которые могут нести значительно больше взрывчатки, чем предыдущие модели 18.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-18T10:44+0400
2023-07-18T10:44+0400
2023-07-18T10:44+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Как Британия и США участвовали в подготовке теракта? Почему Киев пытался атаковать Крымский мост еще до начала СВО? Можно ли защитить район Крымского моста противолодочными сетями? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, политика, вашингтон, лондон, украина, видео
мультимедиа, видео, россия, политика, вашингтон, лондон, украина, видео
Военный эксперт Дандыкин: за атакой на Крымский мост стоят Вашингтон и Лондон
Украина атаковала Крымский мост модернизированными морскими беспилотниками, которые могут нести значительно больше взрывчатки, чем предыдущие модели
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Как Британия и США участвовали в подготовке теракта? Почему Киев пытался атаковать Крымский мост еще до начала СВО? Можно ли защитить район Крымского моста противолодочными сетями?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.