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Аномальная жара в Турции: города на юге страны опустели

Аномальная жара в Турции: города на юге страны опустели

От невыносимой жары страдают не только люди, но и животные 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T13:21+0400

2023-07-19T13:21+0400

2023-07-19T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Аномально высокая температура была зафиксирована накануне в турецких провинциях Адана и Диярбакыр на юге и юго-востоке страны – термометры зарегистрировали 52 и 48 градусов соответственно.От невыносимой жары страдают не только люди, но и животные, пустуют улицы и площади, пишет газета Hürriyet.По информации властей, из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары."Вчера в Диярбакыре был один из самых жарких дней за всю его историю. В городе, где температура достигала 48 градусов, улицы и площади оставались пустыми в течение всего дня. В Адане, где термометры показывают 52 градуса, от жары страдают не только люди, но и животные. Животноводы часто поливают своих животных из шлангов", – пишет издание.Всемирная метеорологическая организация ООН ранее обнародовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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