https://sputnik-georgia.ru/20230719/bloomberg-nameren-privlekat-sostoyatelnykh-turistov-v-gruziyu-279749408.html

Bloomberg намерен привлекать состоятельных туристов в Грузию

Bloomberg намерен привлекать состоятельных туристов в Грузию

Большую часть аудитории Bloomberg составляют состоятельные люди, отмечают в грузинской Администрации туризма 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T15:17+0400

2023-07-19T15:17+0400

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bloomberg

туризм

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Привлечение состоятельных туристов со всего мира в Грузию – цель новой маркетинговой кампании на одной из самых влиятельных медиаплатформ в мире – Bloomberg, говорится на сайте Национальной администрации туризма. По информации ведомства, большую часть аудитории Bloomberg составляют состоятельные люди. В рамках масштабной кампании Bloomberg познакомит миллионы зрителей и пользователей соцсетей с туристическими направлениями Грузии. В частности, в рамках кампании Bloomberg разместит два видеоролика о туристическом потенциале Грузии, вине, гастрономии, образе жизни (т. н. Lifestyle). Для этого в Грузию отправятся два ведущих популярной программы Sorted Food. Кроме того, на медиаплатформе будет размещен видеоролик о приключенческом туризме в Грузии, а также опубликованы две новые статьи о стране. Реклама о Грузии будет распространяться в социальных сетях. Маркетинговая кампания на Bloomberg продлится до конца года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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bloomberg, туризм, новости, грузия