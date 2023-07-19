https://sputnik-georgia.ru/20230719/elektronnaya-muzyka-v-gorakh-v-gruzii-proydet-kazbegi-fest-279755545.html

Электронная музыка в горах: в Грузии пройдет Kazbegi Fest

Электронная музыка в горах: в Грузии пройдет Kazbegi Fest

Меломанов приглашают послушать современную электронную музыку подальше от столицы в окружении гор 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T17:08+0400

2023-07-19T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Фестиваль электронной музыки Kazbegi Fest пройдет в живописном высокогорном регионе Казбеги, в ущелье Трусо 28-29 июля, говорится в сообщении организаторов. Во время двухдневного фестиваля на природе в горах Казбеги будут расположены две сцены. На главной сцене гости фестиваля смогут послушать ведущих местных исполнителей: ZITTO, B2B KANCHELI, SOPHIE PHARE, ZURKIN, OTHR и других. В этом году фестиваль проводится в сотрудничестве со Школой электронной музыки 303Hz и 11TH. Поэтому на второй сцене выступят начинающие артисты, выпускники школ и наставники, которые также внесли вклад в развитие местной индустрии электронной музыки. Фестиваль электронной музыки Kazbegi Fest проводится в Грузии с 2018 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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