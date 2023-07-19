https://sputnik-georgia.ru/20230719/elektronnaya-muzyka-v-gorakh-v-gruzii-proydet-kazbegi-fest-279755545.html
Электронная музыка в горах: в Грузии пройдет Kazbegi Fest
Электронная музыка в горах: в Грузии пройдет Kazbegi Fest
Меломанов приглашают послушать современную электронную музыку подальше от столицы в окружении гор 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T17:08+0400
2023-07-19T17:08+0400
2023-07-19T17:34+0400
анонсы
грузия
новости
казбеги
культура
электронная музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264986739_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_34cb1afc9989253d8010c2f2db62283f.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Фестиваль электронной музыки Kazbegi Fest пройдет в живописном высокогорном регионе Казбеги, в ущелье Трусо 28-29 июля, говорится в сообщении организаторов. Во время двухдневного фестиваля на природе в горах Казбеги будут расположены две сцены. На главной сцене гости фестиваля смогут послушать ведущих местных исполнителей: ZITTO, B2B KANCHELI, SOPHIE PHARE, ZURKIN, OTHR и других. В этом году фестиваль проводится в сотрудничестве со Школой электронной музыки 303Hz и 11TH. Поэтому на второй сцене выступят начинающие артисты, выпускники школ и наставники, которые также внесли вклад в развитие местной индустрии электронной музыки. Фестиваль электронной музыки Kazbegi Fest проводится в Грузии с 2018 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
казбеги
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/05/264986739_192:0:2853:1996_1920x0_80_0_0_08d8ca312d35608a60756d987638d58c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
анонсы , грузия, новости, казбеги, культура, электронная музыка
анонсы , грузия, новости, казбеги, культура, электронная музыка
Электронная музыка в горах: в Грузии пройдет Kazbegi Fest
17:08 19.07.2023 (обновлено: 17:34 19.07.2023)
Меломанов приглашают послушать современную электронную музыку подальше от столицы в окружении гор
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Фестиваль электронной музыки Kazbegi Fest пройдет в живописном высокогорном регионе Казбеги, в ущелье Трусо 28-29 июля, говорится в сообщении организаторов.
Во время двухдневного фестиваля на природе в горах Казбеги будут расположены две сцены. На главной сцене гости фестиваля смогут послушать ведущих местных исполнителей: ZITTO, B2B KANCHELI, SOPHIE PHARE, ZURKIN, OTHR и других.
В этом году фестиваль проводится в сотрудничестве со Школой электронной музыки 303Hz и 11TH. Поэтому на второй сцене выступят начинающие артисты, выпускники школ и наставники, которые также внесли вклад в развитие местной индустрии электронной музыки.
Фестиваль электронной музыки Kazbegi Fest проводится в Грузии с 2018 года.