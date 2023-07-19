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Ищенко об атаке Киева на Крымский мост, разрыве зерновой сделки и наступлении РФ на Одессу
Ищенко об атаке Киева на Крымский мост, разрыве зерновой сделки и наступлении РФ на Одессу
Украина атаковала Крымский мост, чтобы сорвать продление зерновой сделки 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T10:44+0400
2023-07-19T10:44+0400
2023-07-19T10:44+0400
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Об этом в программе "Честная аналитика" заявил политолог Ростислав Ищенко. По словам нашего гостя, Россия не планировала отказываться от продления договора, который был выгоден с точки зрения геополитики. Кто больше всего заинтересован в зерновой сделке? Сможет ли Украина поставлять свое зерно в третьи страны без участия России? Изменятся ли темпы СВО и что ждет Одессу после завершения зерновой сделки? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, одесса, украина, киев, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, одесса, украина, киев, видео
Ищенко об атаке Киева на Крымский мост, разрыве зерновой сделки и наступлении РФ на Одессу
Украина атаковала Крымский мост, чтобы сорвать продление зерновой сделки
Об этом в программе "Честная аналитика" заявил политолог Ростислав Ищенко.
По словам нашего гостя, Россия не планировала отказываться от продления договора, который был выгоден с точки зрения геополитики.
Кто больше всего заинтересован в зерновой сделке? Сможет ли Украина поставлять свое зерно в третьи страны без участия России? Изменятся ли темпы СВО и что ждет Одессу после завершения зерновой сделки?
Об этом и не только смотрите в полной версии видео.