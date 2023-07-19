https://sputnik-georgia.ru/20230719/ischenko-ob-atake-kieva-na-krymskiy-most-razryve-zernovoy-sdelki-i-nastuplenii-rf-na-odessu-279740021.html

Ищенко об атаке Киева на Крымский мост, разрыве зерновой сделки и наступлении РФ на Одессу

Ищенко об атаке Киева на Крымский мост, разрыве зерновой сделки и наступлении РФ на Одессу

Украина атаковала Крымский мост, чтобы сорвать продление зерновой сделки 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T10:44+0400

2023-07-19T10:44+0400

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Об этом в программе "Честная аналитика" заявил политолог Ростислав Ищенко. По словам нашего гостя, Россия не планировала отказываться от продления договора, который был выгоден с точки зрения геополитики. Кто больше всего заинтересован в зерновой сделке? Сможет ли Украина поставлять свое зерно в третьи страны без участия России? Изменятся ли темпы СВО и что ждет Одессу после завершения зерновой сделки? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.

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украина

киев

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