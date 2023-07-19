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Маяковский-130: когда в Тифлис тянет, как магнитом
Маяковский-130: когда в Тифлис тянет, как магнитом
Сегодня отмечается 130-летие со дня рождения одного из самых культовых поэтов ХХ века – Владимира Маяковского, которого миру подарила Грузия 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T21:03+0400
2023-07-19T21:02+0400
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Несмотря на то, что творчество и натура этой выдающейся личности охватывала множество тем, мотивов, муз и городов, единственной гаванью и идеальной землей Маяковского была Грузия.В 130-летие со дня рождения поэта Sputnik Грузия рассказывает о связях Владимира Маяковского с грузинской землей.Багдати. Рождение.Первая встреча – первая родина. Маяковский родился в грузинском селе Багдати, в Кутаисской губернии (ныне регион Имерети, близ Кутаиси). Кстати, в советское время село носило название – Маяковский. Появился маленький Володя в семье лесничего Владимира Константиновича Маяковского и Александры Алексеевны Павленко, из рода кубанских казаков. В 1902 году поступил в Кутаисскую гимназию.Маяковский свободно владел грузинским языком, участвовал в революционной демонстрации, читал агитационные брошюры. В 1906 году, после смерти отца, Маяковский с мамой и сестрами переехал в Москву. Об этом Маяковский писал: "Умер отец. Уколол палец (сшивал бумаги). Заражение крови. С тех пор терпеть не могу булавок. Благополучие кончилось. После похорон отца – у нас три рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья. Двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было…"Когда в Тифлис тянет, как магнитомНо в Тифлис Маяковского всегда тянуло, как магнитом. Вторая его встреча с грузинской землей произошла в 1914 году. К тому времени Владимир уже успел стать известным поэтом-футуристом. В марте в Тифлисе, в Казенном театре, состоялось выступление футуристов.Поэт Василий Каменский вспоминал: "Я помню то удивление, какое было вызвано среди грузин приветственным словом, с которым Маяковский обратился к местному населению по-грузински. После выступления Маяковский уговорил своих московских друзей на один день съездить в свой родной город Кутаиси. После выступления в Кутаисском театре Маяковский немедленно исчез, и через некоторое время он ввалился с большущей ватагой грузинских юношей, прокопченных солнцем и кутаисской дружбой".Грузия даже в ПарижеТретья встреча с Грузией у Маяковского произошла в Париже в 1922 году. Поэту неожиданно повстречался друг – выдающийся художник Ладо Гудиашвили.Живописец позже вспоминал про этот случай: "Я сидел за чашкой кофе в кафе "Ротонда" на Монпарнасе. И вдруг слышу по-грузински "Гамарджоба, Ладо! Что ты здесь делаешь?" Обнялись, как два пламенных грузина, долго беседовали".Мечта в ГрузииМало кто знает, что помимо поэзии, Маяковский ярко проявлял себя как драматург. Так, в августе 1924 года Маяковский вновь посетил любимый Тифлис. Но в этот раз это была встреча не для встречи, а для того, чтобы воплотить в этом городе свою мечту – поставить спектакль по собственной пьесе. В эти дни Маяковский обсуждал с режиссером Котэ Марджанишвили и художником Ираклием Гамрекели постановку "Мистерия-буфф".Перевод пьесы был поручен поэту Тициану Табидзе. Это должно было быть массовым зрелищем типа античных постановок. В качестве места для спектакля выбрали нижнюю станцию фуникулера, постановку должен был сопровождать военный оркестр и хор. Все должно было быть грандиозно и божественно. Но, к сожалению, замыслу Маяковского не суждено было осуществиться.Грузин навекиГазета "Заря Востока" в 1924 году опубликовала несколько стихотворений Владимира Маяковского. Среди них было и известное "Владикавказ - Тифлис". По этому поводу поэт писал своему грузинскому коллеге Симону Чиковани следующие слова: "В стихотворение "Владикавказ - Тифлис" я включил грузинскую песню "Мхолод шен эртс" ("Только тебе одной") и себя самого объявил грузином". Об этом гласят строки: "Только нога ступила в Кавказ, Я вспомнил, что я – грузин. Эльбрус, Казбек. И еще – как вас?! На гору горы грузи!"Кстати, шутка или нет, но факт. Однажды Владимир Маяковский на диспуте о пролетарском интернационализме в Политехническом институте сказал: "Среди русских я чувствую себя русским, среди грузин я чувствую себя грузином". Вопрос из зала: "А среди дураков?". Ответ: "А среди дураков я впервые".Последняя встреча в ТифлисеВ 1926 и 1927 годах Маяковский дважды бывал в Грузии. В первый раз дал два выступления в Театре им. Ш. Руставели – читал "Мое открытие Америки" и "Лицо литературы СССР". Поэта с любовью встречали друзья и коллеги – Симон Чиковани, Тициан Табидзе, Георгий Леонидзе и многие другие.Во второй раз Маяковский уже в последний раз приехал в Тифлис. В тот раз он также выступил при полном аншлаге в Театре Руставели – представил публике свою поэму "Хорошо!"После выступления произошла теплая встреча Маяковского с друзьями в духане "Симпатия". За столом была и легендарная грузинская актриса Нато Вачнадзе, которая пила вино и поднимала бокалы за "Молодость душ".Навеки в памяти ГрузииМаяковский ушел из жизни 14 апреля 1930 года в возрасте 36 лет. Но из литературы, культуры, истории, умов и памяти своих друзей, поклонников и земли грузинской – никогда.Сегодня душа и сердце Маяковского хранится в его отчем доме, в родном селе Багдати, где до сих пор расположен Дом-музей Маяковского. Это тот самый дом, где родился и провел первые годы своей жизни великий поэт нашей современности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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владимир маяковский, тициан табидзе, ладо гудиашвили, париж, москва, кутаиси, культура, грузия, новости, колумнисты
владимир маяковский, тициан табидзе, ладо гудиашвили, париж, москва, кутаиси, культура, грузия, новости, колумнисты

Маяковский-130: когда в Тифлис тянет, как магнитом

21:03 19.07.2023
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкВладимир Маяковский
Владимир Маяковский - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2023
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Колумнист Sputnik Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Сегодня отмечается 130-летие со дня рождения одного из самых культовых поэтов ХХ века – Владимира Маяковского, которого миру подарила Грузия
Несмотря на то, что творчество и натура этой выдающейся личности охватывала множество тем, мотивов, муз и городов, единственной гаванью и идеальной землей Маяковского была Грузия.
В 130-летие со дня рождения поэта Sputnik Грузия рассказывает о связях Владимира Маяковского с грузинской землей.

Багдати. Рождение.

Первая встреча – первая родина. Маяковский родился в грузинском селе Багдати, в Кутаисской губернии (ныне регион Имерети, близ Кутаиси). Кстати, в советское время село носило название – Маяковский.
Появился маленький Володя в семье лесничего Владимира Константиновича Маяковского и Александры Алексеевны Павленко, из рода кубанских казаков. В 1902 году поступил в Кутаисскую гимназию.
© photo: Sputnik / Vladimir Vdovin / Перейти в фотобанкБудущий поэт Владимир Маяковский среди учеников Кутаисской гимназии
Будущий поэт Владимир Маяковский среди учеников Кутаисской гимназии - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2023
Будущий поэт Владимир Маяковский среди учеников Кутаисской гимназии
© photo: Sputnik / Vladimir Vdovin
/
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Маяковский свободно владел грузинским языком, участвовал в революционной демонстрации, читал агитационные брошюры. В 1906 году, после смерти отца, Маяковский с мамой и сестрами переехал в Москву.
Об этом Маяковский писал: "Умер отец. Уколол палец (сшивал бумаги). Заражение крови. С тех пор терпеть не могу булавок. Благополучие кончилось. После похорон отца – у нас три рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья. Двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было…"

Когда в Тифлис тянет, как магнитом

Но в Тифлис Маяковского всегда тянуло, как магнитом. Вторая его встреча с грузинской землей произошла в 1914 году. К тому времени Владимир уже успел стать известным поэтом-футуристом. В марте в Тифлисе, в Казенном театре, состоялось выступление футуристов.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкПоэт Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930). 1925 год
Поэт Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930). 1925 год - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2023
Поэт Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930). 1925 год
© photo: Sputnik
/
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Поэт Василий Каменский вспоминал: "Я помню то удивление, какое было вызвано среди грузин приветственным словом, с которым Маяковский обратился к местному населению по-грузински. После выступления Маяковский уговорил своих московских друзей на один день съездить в свой родной город Кутаиси. После выступления в Кутаисском театре Маяковский немедленно исчез, и через некоторое время он ввалился с большущей ватагой грузинских юношей, прокопченных солнцем и кутаисской дружбой".

Грузия даже в Париже

Третья встреча с Грузией у Маяковского произошла в Париже в 1922 году. Поэту неожиданно повстречался друг – выдающийся художник Ладо Гудиашвили.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкХудожник Ладо Гудиашвили (1896-1980) и поэт Владимир Маяковский (1893-1930)
Художник Ладо Гудиашвили (1896-1980) и поэт Владимир Маяковский (1893-1930) - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2023
Художник Ладо Гудиашвили (1896-1980) и поэт Владимир Маяковский (1893-1930)
© photo: Sputnik
/
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Живописец позже вспоминал про этот случай: "Я сидел за чашкой кофе в кафе "Ротонда" на Монпарнасе. И вдруг слышу по-грузински "Гамарджоба, Ладо! Что ты здесь делаешь?" Обнялись, как два пламенных грузина, долго беседовали".

Мечта в Грузии

Мало кто знает, что помимо поэзии, Маяковский ярко проявлял себя как драматург. Так, в августе 1924 года Маяковский вновь посетил любимый Тифлис. Но в этот раз это была встреча не для встречи, а для того, чтобы воплотить в этом городе свою мечту – поставить спектакль по собственной пьесе.
В эти дни Маяковский обсуждал с режиссером Котэ Марджанишвили и художником Ираклием Гамрекели постановку "Мистерия-буфф".
© photo: courtesy of archiveВеликий режиссер Котэ Марджанишвили
Великий режиссер Котэ Марджанишвили - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2023
Великий режиссер Котэ Марджанишвили
© photo: courtesy of archive
Перевод пьесы был поручен поэту Тициану Табидзе. Это должно было быть массовым зрелищем типа античных постановок. В качестве места для спектакля выбрали нижнюю станцию фуникулера, постановку должен был сопровождать военный оркестр и хор.
Все должно было быть грандиозно и божественно. Но, к сожалению, замыслу Маяковского не суждено было осуществиться.

Грузин навеки

Газета "Заря Востока" в 1924 году опубликовала несколько стихотворений Владимира Маяковского. Среди них было и известное "Владикавказ - Тифлис".
По этому поводу поэт писал своему грузинскому коллеге Симону Чиковани следующие слова: "В стихотворение "Владикавказ - Тифлис" я включил грузинскую песню "Мхолод шен эртс" ("Только тебе одной") и себя самого объявил грузином".
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкВладимир Маяковский среди молодежи
Владимир Маяковский среди молодежи - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2023
Владимир Маяковский среди молодежи
© photo: Sputnik
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Об этом гласят строки: "Только нога ступила в Кавказ, Я вспомнил, что я – грузин. Эльбрус, Казбек. И еще – как вас?! На гору горы грузи!"
Кстати, шутка или нет, но факт. Однажды Владимир Маяковский на диспуте о пролетарском интернационализме в Политехническом институте сказал: "Среди русских я чувствую себя русским, среди грузин я чувствую себя грузином". Вопрос из зала: "А среди дураков?". Ответ: "А среди дураков я впервые".

Последняя встреча в Тифлисе

В 1926 и 1927 годах Маяковский дважды бывал в Грузии. В первый раз дал два выступления в Театре им. Ш. Руставели – читал "Мое открытие Америки" и "Лицо литературы СССР". Поэта с любовью встречали друзья и коллеги – Симон Чиковани, Тициан Табидзе, Георгий Леонидзе и многие другие.
© photo: Sputnik / Mark Red'kin / Перейти в фотобанкПамятник юному Владимиру Маяковскому в Кутаиси у здания гимназии, в которой он учился
Памятник юному Владимиру Маяковскому в Кутаиси у здания гимназии, в которой он учился - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2023
Памятник юному Владимиру Маяковскому в Кутаиси у здания гимназии, в которой он учился
© photo: Sputnik / Mark Red'kin
/
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Во второй раз Маяковский уже в последний раз приехал в Тифлис. В тот раз он также выступил при полном аншлаге в Театре Руставели – представил публике свою поэму "Хорошо!"
После выступления произошла теплая встреча Маяковского с друзьями в духане "Симпатия". За столом была и легендарная грузинская актриса Нато Вачнадзе, которая пила вино и поднимала бокалы за "Молодость душ".

Навеки в памяти Грузии

Маяковский ушел из жизни 14 апреля 1930 года в возрасте 36 лет. Но из литературы, культуры, истории, умов и памяти своих друзей, поклонников и земли грузинской – никогда.
© photo: Sputnik / Юрий Левянт / Перейти в фотобанкБорис Пастернак с поэтами
Борис Пастернак с поэтами - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2023
Борис Пастернак с поэтами
© photo: Sputnik / Юрий Левянт
/
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Сегодня душа и сердце Маяковского хранится в его отчем доме, в родном селе Багдати, где до сих пор расположен Дом-музей Маяковского. Это тот самый дом, где родился и провел первые годы своей жизни великий поэт нашей современности.
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