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Маяковский-130: когда в Тифлис тянет, как магнитом

Маяковский-130: когда в Тифлис тянет, как магнитом

Сегодня отмечается 130-летие со дня рождения одного из самых культовых поэтов ХХ века – Владимира Маяковского, которого миру подарила Грузия 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T21:03+0400

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Несмотря на то, что творчество и натура этой выдающейся личности охватывала множество тем, мотивов, муз и городов, единственной гаванью и идеальной землей Маяковского была Грузия.В 130-летие со дня рождения поэта Sputnik Грузия рассказывает о связях Владимира Маяковского с грузинской землей.Багдати. Рождение.Первая встреча – первая родина. Маяковский родился в грузинском селе Багдати, в Кутаисской губернии (ныне регион Имерети, близ Кутаиси). Кстати, в советское время село носило название – Маяковский. Появился маленький Володя в семье лесничего Владимира Константиновича Маяковского и Александры Алексеевны Павленко, из рода кубанских казаков. В 1902 году поступил в Кутаисскую гимназию.Маяковский свободно владел грузинским языком, участвовал в революционной демонстрации, читал агитационные брошюры. В 1906 году, после смерти отца, Маяковский с мамой и сестрами переехал в Москву. Об этом Маяковский писал: "Умер отец. Уколол палец (сшивал бумаги). Заражение крови. С тех пор терпеть не могу булавок. Благополучие кончилось. После похорон отца – у нас три рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья. Двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было…"Когда в Тифлис тянет, как магнитомНо в Тифлис Маяковского всегда тянуло, как магнитом. Вторая его встреча с грузинской землей произошла в 1914 году. К тому времени Владимир уже успел стать известным поэтом-футуристом. В марте в Тифлисе, в Казенном театре, состоялось выступление футуристов.Поэт Василий Каменский вспоминал: "Я помню то удивление, какое было вызвано среди грузин приветственным словом, с которым Маяковский обратился к местному населению по-грузински. После выступления Маяковский уговорил своих московских друзей на один день съездить в свой родной город Кутаиси. После выступления в Кутаисском театре Маяковский немедленно исчез, и через некоторое время он ввалился с большущей ватагой грузинских юношей, прокопченных солнцем и кутаисской дружбой".Грузия даже в ПарижеТретья встреча с Грузией у Маяковского произошла в Париже в 1922 году. Поэту неожиданно повстречался друг – выдающийся художник Ладо Гудиашвили.Живописец позже вспоминал про этот случай: "Я сидел за чашкой кофе в кафе "Ротонда" на Монпарнасе. И вдруг слышу по-грузински "Гамарджоба, Ладо! Что ты здесь делаешь?" Обнялись, как два пламенных грузина, долго беседовали".Мечта в ГрузииМало кто знает, что помимо поэзии, Маяковский ярко проявлял себя как драматург. Так, в августе 1924 года Маяковский вновь посетил любимый Тифлис. Но в этот раз это была встреча не для встречи, а для того, чтобы воплотить в этом городе свою мечту – поставить спектакль по собственной пьесе. В эти дни Маяковский обсуждал с режиссером Котэ Марджанишвили и художником Ираклием Гамрекели постановку "Мистерия-буфф".Перевод пьесы был поручен поэту Тициану Табидзе. Это должно было быть массовым зрелищем типа античных постановок. В качестве места для спектакля выбрали нижнюю станцию фуникулера, постановку должен был сопровождать военный оркестр и хор. Все должно было быть грандиозно и божественно. Но, к сожалению, замыслу Маяковского не суждено было осуществиться.Грузин навекиГазета "Заря Востока" в 1924 году опубликовала несколько стихотворений Владимира Маяковского. Среди них было и известное "Владикавказ - Тифлис". По этому поводу поэт писал своему грузинскому коллеге Симону Чиковани следующие слова: "В стихотворение "Владикавказ - Тифлис" я включил грузинскую песню "Мхолод шен эртс" ("Только тебе одной") и себя самого объявил грузином". Об этом гласят строки: "Только нога ступила в Кавказ, Я вспомнил, что я – грузин. Эльбрус, Казбек. И еще – как вас?! На гору горы грузи!"Кстати, шутка или нет, но факт. Однажды Владимир Маяковский на диспуте о пролетарском интернационализме в Политехническом институте сказал: "Среди русских я чувствую себя русским, среди грузин я чувствую себя грузином". Вопрос из зала: "А среди дураков?". Ответ: "А среди дураков я впервые".Последняя встреча в ТифлисеВ 1926 и 1927 годах Маяковский дважды бывал в Грузии. В первый раз дал два выступления в Театре им. Ш. Руставели – читал "Мое открытие Америки" и "Лицо литературы СССР". Поэта с любовью встречали друзья и коллеги – Симон Чиковани, Тициан Табидзе, Георгий Леонидзе и многие другие.Во второй раз Маяковский уже в последний раз приехал в Тифлис. В тот раз он также выступил при полном аншлаге в Театре Руставели – представил публике свою поэму "Хорошо!"После выступления произошла теплая встреча Маяковского с друзьями в духане "Симпатия". За столом была и легендарная грузинская актриса Нато Вачнадзе, которая пила вино и поднимала бокалы за "Молодость душ".Навеки в памяти ГрузииМаяковский ушел из жизни 14 апреля 1930 года в возрасте 36 лет. Но из литературы, культуры, истории, умов и памяти своих друзей, поклонников и земли грузинской – никогда.Сегодня душа и сердце Маяковского хранится в его отчем доме, в родном селе Багдати, где до сих пор расположен Дом-музей Маяковского. Это тот самый дом, где родился и провел первые годы своей жизни великий поэт нашей современности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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владимир маяковский, тициан табидзе, ладо гудиашвили, париж, москва, кутаиси, культура, грузия, новости, колумнисты