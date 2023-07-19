https://sputnik-georgia.ru/20230719/meriya-polnostyu-blagoustroit-territoriyu-u-doma-yustitsii-v-tbilisi--279748485.html
Мэрия полностью благоустроит территорию у Дома юстиции в Тбилиси
Мэрия полностью благоустроит территорию у Дома юстиции в Тбилиси
Планируются как инфраструктурные, так и озеленительные работы, отметил Каладзе 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T14:38+0400
2023-07-19T14:38+0400
2023-07-19T14:38+0400
каха каладзе
общество
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тбилиси
дом юстиции
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает инфраструктурные работы на правой набережной реки Кура имени Звиада Гамсахурдия, на территории, прилегающей к Дому юстиции, заявил мэр столицы Каха Каладзе. На заседании столичного правительства градоначальник поручил своему заместителю Ираклию Бенделиани обустроить новую сеть наружного освещения на дорожном участке от Сухого моста до моста Бараташвили и на пандусе на спуске к мосту Бараташвили. Как отметил мэр, дорожный участок от Сухого моста до моста Бараташвили должен быть полностью приведен в порядок. При этом в пространстве перед Домом юстиции возможно пройдут и соответствующие работы по озеленению, добавил Каладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, общество, новости, грузия, тбилиси, дом юстиции, мэрия тбилиси
каха каладзе, общество, новости, грузия, тбилиси, дом юстиции, мэрия тбилиси
Мэрия полностью благоустроит территорию у Дома юстиции в Тбилиси
Планируются как инфраструктурные, так и озеленительные работы, отметил Каладзе
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает инфраструктурные работы на правой набережной реки Кура имени Звиада Гамсахурдия, на территории, прилегающей к Дому юстиции, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
На заседании столичного правительства градоначальник поручил своему заместителю Ираклию Бенделиани обустроить новую сеть наружного освещения на дорожном участке от Сухого моста до моста Бараташвили и на пандусе на спуске к мосту Бараташвили.
"Думаю, что это единственное место в центре города, где существует проблема в плане освещения. Поэтому давайте начнем работы как можно скорее и вовремя приведем все в порядок", – сказал Каладзе.
Как отметил мэр, дорожный участок от Сухого моста до моста Бараташвили должен быть полностью приведен в порядок. При этом в пространстве перед Домом юстиции возможно пройдут и соответствующие работы по озеленению, добавил Каладзе.