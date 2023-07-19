https://sputnik-georgia.ru/20230719/meriya-tbilisi-nachnet-finansirovat-endoprotezirovanie-zhitelyam-stolitsy-279746124.html

Мэрия Тбилиси начнет финансировать эндопротезирование жителям столицы

Мэрия Тбилиси начнет финансировать эндопротезирование жителям столицы

Каждый бенефициар программы получит от городских властей по 6 тысяч лари 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T13:39+0400

2023-07-19T13:39+0400

2023-07-19T13:39+0400

каха каладзе

тбилиси

грузия

новости

общество

операция

здравоохранение в грузии

здравоохранение

мэрия тбилиси

болезнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/03/277319985_338:0:1190:479_1920x0_80_0_0_ea24390d02db27163363adfcbd902210.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Программа эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов для граждан, прописанных в Тбилиси, стартует с сентября, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства. Каждый бенефициар программы получит от городских властей по 6 тысяч лари (2 300 долларов США). Бюджет программы на текущий год составит полмиллиона лари (более 190 тысяч долларов). По его словам, финансирование будет осуществляться по ваучерной системе, и у бенефициара программы будет возможность выбора медицинского учреждения. "Во всем мире операцию по замене сустава проводят тысячам людей, и это единственная возможность для каждого из них вернуться к полноценной и активной жизни", – отметил он.По словам мэра, социальные и медицинские программы занимают важное место в бюджете столицы.Ранее, в июне, мэрия объявила о финансировании операции по пересадке печени для тбилисцев. До этого гражданам финансировали только половину суммы операции, т. е. 60 тыс. лари (22,7 тысячи долларов). В итоге финансирование увеличилось до 70 тысяч лари (26,5 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, операция, здравоохранение в грузии, здравоохранение, мэрия тбилиси, болезнь