https://sputnik-georgia.ru/20230719/meriya-tbilisi-nachnet-finansirovat-endoprotezirovanie-zhitelyam-stolitsy-279746124.html
Мэрия Тбилиси начнет финансировать эндопротезирование жителям столицы
Мэрия Тбилиси начнет финансировать эндопротезирование жителям столицы
Каждый бенефициар программы получит от городских властей по 6 тысяч лари 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T13:39+0400
2023-07-19T13:39+0400
2023-07-19T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Программа эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов для граждан, прописанных в Тбилиси, стартует с сентября, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства. Каждый бенефициар программы получит от городских властей по 6 тысяч лари (2 300 долларов США). Бюджет программы на текущий год составит полмиллиона лари (более 190 тысяч долларов). По его словам, финансирование будет осуществляться по ваучерной системе, и у бенефициара программы будет возможность выбора медицинского учреждения. "Во всем мире операцию по замене сустава проводят тысячам людей, и это единственная возможность для каждого из них вернуться к полноценной и активной жизни", – отметил он.По словам мэра, социальные и медицинские программы занимают важное место в бюджете столицы.Ранее, в июне, мэрия объявила о финансировании операции по пересадке печени для тбилисцев. До этого гражданам финансировали только половину суммы операции, т. е. 60 тыс. лари (22,7 тысячи долларов). В итоге финансирование увеличилось до 70 тысяч лари (26,5 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, операция, здравоохранение в грузии, здравоохранение, мэрия тбилиси, болезнь
каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, операция, здравоохранение в грузии, здравоохранение, мэрия тбилиси, болезнь
Мэрия Тбилиси начнет финансировать эндопротезирование жителям столицы
Каждый бенефициар программы получит от городских властей по 6 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Программа эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов для граждан, прописанных в Тбилиси, стартует с сентября, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства.
Каждый бенефициар программы получит от городских властей по 6 тысяч лари (2 300 долларов США). Бюджет программы на текущий год составит полмиллиона лари (более 190 тысяч долларов).
"У нас очень важная новость для тех, кто нуждается в эндопротезировании, что, согласитесь, связано с довольно большими деньгами. С сентября мы запускаем программу эндопротезирования граждан, прописанных в столице, которая предусматривает финансирование операции по замене коленного и тазобедренного суставов искусственным аналогом", – сказал Каладзе.
По его словам, финансирование будет осуществляться по ваучерной системе, и у бенефициара программы будет возможность выбора медицинского учреждения.
"Во всем мире операцию по замене сустава проводят тысячам людей, и это единственная возможность для каждого из них вернуться к полноценной и активной жизни", – отметил он.
По словам мэра, социальные и медицинские программы занимают важное место в бюджете столицы.
Ранее, в июне, мэрия объявила о финансировании операции по пересадке печени для тбилисцев. До этого гражданам финансировали только половину суммы операции, т. е. 60 тыс. лари (22,7 тысячи долларов). В итоге финансирование увеличилось до 70 тысяч лари (26,5 тысячи долларов).