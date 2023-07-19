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Мэрия Тбилиси узаконила жилье 2,7 тысячи семьям
Мэрия Тбилиси узаконила жилье 2,7 тысячи семьям
Речь идет о людях, которые годами проживали на жилплощади и по определенным причинам не могли ее узаконить 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T14:18+0400
2023-07-19T14:18+0400
2023-07-19T14:18+0400
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 2017 года передала жилплощадь в собственность 2,7 тысячи семьям, проживающим в разных районах города, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сотен миллионов лари. Как отметил Каладзе, начать данную программу было его предвыборным обещанием. По словам градоначальника, жилплощади за символическую сумму в размере одного лари передадут в собственность еще пяти семьям. По информации мэра, из указанных семей четыре проживают в районе Чугурети, а одна – в Самгори. Каладзе призвал семьи с подобными проблемами обратиться к местным районным администрациям, в которых им предоставят информацию о том, какие процедуры нужно пройти и какие документы предоставить, чтобы узаконить жилье. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мэрия тбилиси, тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, общество
мэрия тбилиси, тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, общество
Мэрия Тбилиси узаконила жилье 2,7 тысячи семьям
Речь идет о людях, которые годами проживали на жилплощади и по определенным причинам не могли ее узаконить
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 2017 года передала жилплощадь в собственность 2,7 тысячи семьям, проживающим в разных районах города, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
В рамках госпрограммы, которая началась в 2017 году, в частную собственность уже передана недвижимость стоимостью в несколько сотен миллионов лари. Как отметил Каладзе, начать данную программу было его предвыборным обещанием.
"Это касается тех людей, которые годами проживали на жилплощади и по определенным причинам не могли ее узаконить. Речь идет о той жилплощади, которая раньше была на балансе государства или муниципалитета", – сказал Каладзе.
По словам градоначальника, жилплощади за символическую сумму в размере одного лари передадут в собственность еще пяти семьям. По информации мэра, из указанных семей четыре проживают в районе Чугурети, а одна – в Самгори.
Каладзе призвал семьи с подобными проблемами обратиться к местным районным администрациям, в которых им предоставят информацию о том, какие процедуры нужно пройти и какие документы предоставить, чтобы узаконить жилье.