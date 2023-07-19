https://sputnik-georgia.ru/20230719/muzyka-kultovoy-gruppy-korol-i-shut-prozvuchit-v-batumi-279672207.html

Музыка культовой группы "Король и Шут" прозвучит в Батуми

Музыка культовой группы "Король и Шут" прозвучит в Батуми

Simple Music Ensemble – это студия камерной музыки, которая создает концерты на лучших мировых сценах 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T16:21+0400

2023-07-19T16:21+0400

2023-07-19T16:39+0400

анонсы

батуми

культура

грузия

новости

санкт-петербург

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279671234_0:0:3324:1870_1920x0_80_0_0_4dd604bac0f30199e6189501bf0d3496.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Симфоническое шоу "Король и Шут" приглашает поклонников творчества одноименной культовой панк-рок-группы в Батуми 21 июля, сообщают организаторы.На сцене Porto Beach Resort выступит Simple Music Ensemble – это студия камерной музыки, которая создает концерты на лучших мировых сценах и объединяет профессиональных музыкантов из разных стран. Автор проекта – Григорий Волков, он учился в Московской государственной консерватории им. П. Чайковского, в Высших школах музыки в Веймаре и Берне по классам валторны и исторического исполнительства."Король и Шут" (сокращенно "КиШ") – российская хоррор-панк-группа из Санкт-Петербурга, образовалась еще в 1988 году. После смерти ее лидера и одного из основателей Михаила Горшенева 19 июля 2013 года выступает только в рок-мюзикле TODD. Выделяется своим необычным для классического панк-рока стилем. Песни группы представляют собой небольшие законченные истории, часто в фэнтезийном, мистическом, а также историческом ключе. За 26 лет своего существования группа выпустила 12 студийных альбомов, 2 сборника и 5 концертных альбомов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

санкт-петербург

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

анонсы , батуми, культура, грузия, новости, санкт-петербург, шоу-бизнес