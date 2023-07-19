https://sputnik-georgia.ru/20230719/na-zapade-gruzii-uzhe-tretiy-den-ischut-18-letnego-parnya-279743741.html

На западе Грузии уже третий день ищут 18-летнего парня

На западе Грузии уже третий день ищут 18-летнего парня

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Молодого человека 18 лет уже третий день ищут рядом с водопадом Самцвера в селе Кведа Сазано (регион Имерети). 19.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Молодого человека 18 лет уже третий день ищут рядом с водопадом Самцвера в селе Кведа Сазано (регион Имерети).По данным телеканала "Рустави 2", молодой житель города Зестафони прыгнул с водопада и пропал. Во время прыжка юноша, предположительно, ударился головой о камни и его унесло течением. Спасательная операция была прекращена поздно ночью и возобновилась с утра. Расширен ареал поиска. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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