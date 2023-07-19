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На западе Грузии уже третий день ищут 18-летнего парня
На западе Грузии уже третий день ищут 18-летнего парня
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Молодого человека 18 лет уже третий день ищут рядом с водопадом Самцвера в селе Кведа Сазано (регион Имерети). 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T09:41+0400
2023-07-19T09:41+0400
2023-07-19T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Молодого человека 18 лет уже третий день ищут рядом с водопадом Самцвера в селе Кведа Сазано (регион Имерети).По данным телеканала "Рустави 2", молодой житель города Зестафони прыгнул с водопада и пропал. Во время прыжка юноша, предположительно, ударился головой о камни и его унесло течением. Спасательная операция была прекращена поздно ночью и возобновилась с утра. Расширен ареал поиска. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, имерети, зестафони
На западе Грузии уже третий день ищут 18-летнего парня
09:41 19.07.2023 (обновлено: 11:11 19.07.2023)
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Молодого человека 18 лет уже третий день ищут рядом с водопадом Самцвера в селе Кведа Сазано (регион Имерети).
По данным телеканала "Рустави 2
", молодой житель города Зестафони прыгнул с водопада и пропал.
Во время прыжка юноша, предположительно, ударился головой о камни и его унесло течением.
Спасательная операция была прекращена поздно ночью и возобновилась с утра. Расширен ареал поиска.