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Одиннадцатый день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдали географию
Одиннадцатый день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдали географию
Следующий экзамен назначен на 20 июля – абитуриенты будут сдавать химию 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T20:20+0400
2023-07-19T20:20+0400
2023-07-19T20:21+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Абитуриенты в Грузии в одиннадцатый день Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) сдали экзамен по географии, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Вступительные экзамены в вузы Грузии стартовали 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно. На экзамен по географии явились 84% зарегистрированных абитуриентов, опоздали двое. Следующий экзамен назначен на 20 июля, в этот день абитуриенты будут сдавать химию. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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вступительные экзамены, единые национальные экзамены, грузия, общество, новости
вступительные экзамены, единые национальные экзамены, грузия, общество, новости
Одиннадцатый день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдали географию
20:20 19.07.2023 (обновлено: 20:21 19.07.2023)
Следующий экзамен назначен на 20 июля – абитуриенты будут сдавать химию
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Абитуриенты в Грузии в одиннадцатый день Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) сдали экзамен по географии, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок.
Вступительные экзамены в вузы Грузии стартовали 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно.
На экзамен по географии явились 84% зарегистрированных абитуриентов, опоздали двое. Следующий экзамен назначен на 20 июля, в этот день абитуриенты будут сдавать химию.
Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой.
В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов.
Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору.
Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет.