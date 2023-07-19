https://sputnik-georgia.ru/20230719/odinnadtsatyy-den-vstupitelnykh-ekzamenov-v-gruzii--abiturienty-sdali-geografiyu-279765898.html

Одиннадцатый день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдали географию

Одиннадцатый день вступительных экзаменов в Грузии – абитуриенты сдали географию

Следующий экзамен назначен на 20 июля – абитуриенты будут сдавать химию 19.07.2023, Sputnik Грузия

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вступительные экзамены

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Абитуриенты в Грузии в одиннадцатый день Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) сдали экзамен по географии, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. Вступительные экзамены в вузы Грузии стартовали 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и продлятся до 26 июля включительно. На экзамен по географии явились 84% зарегистрированных абитуриентов, опоздали двое. Следующий экзамен назначен на 20 июля, в этот день абитуриенты будут сдавать химию. Для сдачи ЕНЭ в этом году зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра, которые оснащены кондиционерами и соответствующей инфраструктурой. В этом году впервые экзаменационный центр открыт в высокогорном регионе Рача, где сессии сдают около 120 абитуриентов. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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вступительные экзамены, единые национальные экзамены, грузия, общество, новости