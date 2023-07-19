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От Nirvana до советского кино: арфист Александр Болдачев выступит в Батуми
От Nirvana до советского кино: арфист Александр Болдачев выступит в Батуми
Организаторы называют концерт Болдачева "музыкальным путешествием от классики до современности" 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T18:40+0400
2023-07-19T18:40+0400
2023-07-19T18:40+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Российско-швейцарский арфист Александр Болдачев впервые выступит в Грузии – концерт музыканта пройдет в батумском Летнем театре 12 августа, говорится в сообщении организаторов. Концерт Болдачева организаторы называют "музыкальным путешествием от классики до современности". Выступление пройдет в сопровождении Национального симфонического оркестра Грузии под руководством дирижера Николоза Рачвели."Вас ждет великолепный калейдоскоп произведений – от танцев Дебюсси и Сен-Санса до мелодий из "Звездных войн" и советского кино, завершающийся взрывом рок-классики в исполнении Depeche Mode и Nirvana", – говорится в сообщении.Александр Болдачев – один из ведущих исполнителей на арфе в жанре академической музыки и классического кроссовера, импровизатор, аранжировщик и композитор с индивидуальным стилем музыки. Болдачев – лауреат множества престижных международных конкурсов, в том числе композиторских, обладатель премий "Британские блестящие дарования", Aoyama Music в Киото и ProEuropa в Австрии, врученной за высокие достижения в области культуры и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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анонсы , музыка, батуми, николоз рачвели, культура, новости, шоу-бизнес
анонсы , музыка, батуми, николоз рачвели, культура, новости, шоу-бизнес
От Nirvana до советского кино: арфист Александр Болдачев выступит в Батуми
Организаторы называют концерт Болдачева "музыкальным путешествием от классики до современности"
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Российско-швейцарский арфист Александр Болдачев впервые выступит в Грузии – концерт музыканта пройдет в батумском Летнем театре 12 августа, говорится в сообщении организаторов.
Концерт Болдачева организаторы называют "музыкальным путешествием от классики до современности". Выступление пройдет в сопровождении Национального симфонического оркестра Грузии под руководством дирижера Николоза Рачвели.
"Вас ждет великолепный калейдоскоп произведений – от танцев Дебюсси и Сен-Санса до мелодий из "Звездных войн" и советского кино, завершающийся взрывом рок-классики в исполнении Depeche Mode и Nirvana", – говорится в сообщении.
Александр Болдачев – один из ведущих исполнителей на арфе в жанре академической музыки и классического кроссовера, импровизатор, аранжировщик и композитор с индивидуальным стилем музыки.
Болдачев – лауреат множества престижных международных конкурсов, в том числе композиторских, обладатель премий "Британские блестящие дарования", Aoyama Music в Киото и ProEuropa в Австрии, врученной за высокие достижения в области культуры и других.