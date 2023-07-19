https://sputnik-georgia.ru/20230719/proverka-obschepita-idet-v-razgar-kurortnogo-sezona-v-adzharii-279754956.html
Проверка общепита идет в разгар курортного сезона в Аджарии
Проверка общепита идет в разгар курортного сезона в Аджарии
Национальное агентство продовольствия при обнаружении нарушений призывает граждан звонить на номер горячей линии 15 01 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T16:42+0400
2023-07-19T16:42+0400
2023-07-19T16:42+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии проверили 210 объектов общественного питания на морских курортах Аджарии – в 15-ти обнаружены критические несоответствия, говорится в информации ведомства. Во время проверки особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим условиям на кухнях, правилам маркировки, температурным режимам и другим параметрам безопасности пищевых продуктов. Национальное агентство продовольствия призывает местных жителей и отдыхающих не покупать продукты питания в условиях неорганизованной торговли, а также в объектах, где не соблюдаются стандарты пищевой безопасности. При обнаружении нарушений гражданам следует звонить на номер горячей линии 15 01, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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аджария, грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, агентство продовольственной безопасности азербайджана, что мы едим?
аджария, грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, агентство продовольственной безопасности азербайджана, что мы едим?
Проверка общепита идет в разгар курортного сезона в Аджарии
Национальное агентство продовольствия при обнаружении нарушений призывает граждан звонить на номер горячей линии 15 01
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии проверили 210 объектов общественного питания на морских курортах Аджарии – в 15-ти обнаружены критические несоответствия, говорится в информации ведомства.
Во время проверки особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим условиям на кухнях, правилам маркировки, температурным режимам и другим параметрам безопасности пищевых продуктов.
"За две недели в Аджарском регионе было проверено около 210 бизнес-операторов. В 15-ти были выявлены критические несоответствия, которым, помимо денежного штрафа, приостановили производственный процесс до устранения несоответствий", – говорится в сообщении.
Национальное агентство продовольствия призывает местных жителей и отдыхающих не покупать продукты питания в условиях неорганизованной торговли, а также в объектах, где не соблюдаются стандарты пищевой безопасности.
При обнаружении нарушений гражданам следует звонить на номер горячей линии 15 01, отмечают в ведомстве.