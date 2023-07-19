https://sputnik-georgia.ru/20230719/proverka-obschepita-idet-v-razgar-kurortnogo-sezona-v-adzharii-279754956.html

Проверка общепита идет в разгар курортного сезона в Аджарии

Проверка общепита идет в разгар курортного сезона в Аджарии

Национальное агентство продовольствия при обнаружении нарушений призывает граждан звонить на номер горячей линии 15 01 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T16:42+0400

2023-07-19T16:42+0400

2023-07-19T16:42+0400

аджария

грузия

новости

общество

национальное агентство продовольствия грузии

агентство продовольственной безопасности азербайджана

что мы едим?

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/13/279754541_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_fd75b0bdf40b91726f96607fbee4e4b1.jpg

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии проверили 210 объектов общественного питания на морских курортах Аджарии – в 15-ти обнаружены критические несоответствия, говорится в информации ведомства. Во время проверки особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим условиям на кухнях, правилам маркировки, температурным режимам и другим параметрам безопасности пищевых продуктов. Национальное агентство продовольствия призывает местных жителей и отдыхающих не покупать продукты питания в условиях неорганизованной торговли, а также в объектах, где не соблюдаются стандарты пищевой безопасности. При обнаружении нарушений гражданам следует звонить на номер горячей линии 15 01, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

аджария, грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, агентство продовольственной безопасности азербайджана, что мы едим?