https://sputnik-georgia.ru/20230719/saakashvili-ne-dolzhen-byt-politicheskoy-povestkoy-vse-vremya--lider-partii-dlya-gruzii-279768715.html

Саакашвили не должен быть политической повесткой все время – лидер партии "Для Грузии"

Саакашвили не должен быть политической повесткой все время – лидер партии "Для Грузии"

Лоббистские компании, нанятые семьей Михаила Саакашвили, среди прочего агитировали власти США ввести санкции против Грузии 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T21:21+0400

2023-07-19T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Тема осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не должна быть все время политической повесткой дня для страны, а требование санкций для Грузии неправильно, заявила одна из лидеров партии "Для Грузии" Анна Бучукури. Департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний - Akerman и GP International, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое.По ее мнению, правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" устраивают разговоры о Саакашвили, а не об отсутствии прогресса на евроатлантическом пути. "Грузинская мечта" предпочитает говорить о Саакашвили и лоббистких компаниях, я желаю Саакашвили здоровья, но для меня эта тема не может представлять интерес", - сказала Бучукури. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Семья Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы навредить имиджу Грузии – премьер>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Саакашвили действует против интересов Грузии – вице-премьер о скандальных материалах>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, европарламент, украина, тбилиси