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https://sputnik-georgia.ru/20230719/smert-rozhenitsy-v-tbilisi--vracham-vynesli-obvinitelnyy-prigovor-279744951.html
Смерть роженицы в Тбилиси – врачам вынесли обвинительный приговор
Смерть роженицы в Тбилиси – врачам вынесли обвинительный приговор
Пациентка скончалась на второй день после родов, 11 августа 2018 года 19.07.2023, Sputnik Грузия
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2023-07-19T13:08+0400
суд
тбилисский городской суд
национальный медицинский центр им. гудушаури
тбилиси
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными двух врачей по делу о гибели 35-летней роженицы в Тбилиси, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии. Обвиняемых задержали в зале суда. По данным следствия, 10 августа 2018 года в Тбилиси руководитель дежурной бригады клиники "Отделение акушерско-гинекологической помощи матерям - Нино", несмотря на то, что знала, что у одного из врачей приостановлено действие гослицензии по акушерству и гинекологии, поручила принять роды и далее вести наблюдение, а сама не стала непосредственно наблюдать за пациентом. После родов состояние пациентки ухудшилось. Врач с приостановленной лицензией не смогла поставить правильный диагноз и провести соответствующее лечение, в результате чего на второй день после родов, 11 августа 2018 года, та скончалась, сказано в сообщении прокуратуры. Руководитель дежурной бригады клиники был приговорен к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы за причинение смерти по неосторожности, а врач с приостановленной лицензией — к 2 годам и 6 месяцам за незаконную медицинскую деятельность, повлекшую смерть человека.По информации СМИ, пациентке было 35 лет. Она скончалась в Национальном медицинском центре им. Гудушаури в Тбилиси, куда была доставлена после ухудшения состояния здоровья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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суд, тбилисский городской суд, национальный медицинский центр им. гудушаури, тбилиси, грузия, новости, происшествия
суд, тбилисский городской суд, национальный медицинский центр им. гудушаури, тбилиси, грузия, новости, происшествия

Смерть роженицы в Тбилиси – врачам вынесли обвинительный приговор

12:22 19.07.2023 (обновлено: 13:08 19.07.2023)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 19.07.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Пациентка скончалась на второй день после родов, 11 августа 2018 года
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными двух врачей по делу о гибели 35-летней роженицы в Тбилиси, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии.
Обвиняемых задержали в зале суда.
По данным следствия, 10 августа 2018 года в Тбилиси руководитель дежурной бригады клиники "Отделение акушерско-гинекологической помощи матерям - Нино", несмотря на то, что знала, что у одного из врачей приостановлено действие гослицензии по акушерству и гинекологии, поручила принять роды и далее вести наблюдение, а сама не стала непосредственно наблюдать за пациентом.
После родов состояние пациентки ухудшилось. Врач с приостановленной лицензией не смогла поставить правильный диагноз и провести соответствующее лечение, в результате чего на второй день после родов, 11 августа 2018 года, та скончалась, сказано в сообщении прокуратуры.
Руководитель дежурной бригады клиники был приговорен к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы за причинение смерти по неосторожности, а врач с приостановленной лицензией — к 2 годам и 6 месяцам за незаконную медицинскую деятельность, повлекшую смерть человека.
По информации СМИ, пациентке было 35 лет. Она скончалась в Национальном медицинском центре им. Гудушаури в Тбилиси, куда была доставлена после ухудшения состояния здоровья.
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