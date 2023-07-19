https://sputnik-georgia.ru/20230719/smert-rozhenitsy-v-tbilisi--vracham-vynesli-obvinitelnyy-prigovor-279744951.html
Смерть роженицы в Тбилиси – врачам вынесли обвинительный приговор
Смерть роженицы в Тбилиси – врачам вынесли обвинительный приговор
Пациентка скончалась на второй день после родов, 11 августа 2018 года 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T12:22+0400
2023-07-19T12:22+0400
2023-07-19T13:08+0400
суд
тбилисский городской суд
национальный медицинский центр им. гудушаури
тбилиси
грузия
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058972_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_a42a79e0ee39d76c1823760e9844c836.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными двух врачей по делу о гибели 35-летней роженицы в Тбилиси, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии. Обвиняемых задержали в зале суда. По данным следствия, 10 августа 2018 года в Тбилиси руководитель дежурной бригады клиники "Отделение акушерско-гинекологической помощи матерям - Нино", несмотря на то, что знала, что у одного из врачей приостановлено действие гослицензии по акушерству и гинекологии, поручила принять роды и далее вести наблюдение, а сама не стала непосредственно наблюдать за пациентом. После родов состояние пациентки ухудшилось. Врач с приостановленной лицензией не смогла поставить правильный диагноз и провести соответствующее лечение, в результате чего на второй день после родов, 11 августа 2018 года, та скончалась, сказано в сообщении прокуратуры. Руководитель дежурной бригады клиники был приговорен к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы за причинение смерти по неосторожности, а врач с приостановленной лицензией — к 2 годам и 6 месяцам за незаконную медицинскую деятельность, повлекшую смерть человека.По информации СМИ, пациентке было 35 лет. Она скончалась в Национальном медицинском центре им. Гудушаури в Тбилиси, куда была доставлена после ухудшения состояния здоровья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058972_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_34add26494c359fbc0a2d5ddd574929f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
суд, тбилисский городской суд, национальный медицинский центр им. гудушаури, тбилиси, грузия, новости, происшествия
суд, тбилисский городской суд, национальный медицинский центр им. гудушаури, тбилиси, грузия, новости, происшествия
Смерть роженицы в Тбилиси – врачам вынесли обвинительный приговор
12:22 19.07.2023 (обновлено: 13:08 19.07.2023)
Пациентка скончалась на второй день после родов, 11 августа 2018 года
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными двух врачей по делу о гибели 35-летней роженицы в Тбилиси, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии.
Обвиняемых задержали в зале суда.
По данным следствия, 10 августа 2018 года в Тбилиси руководитель дежурной бригады клиники "Отделение акушерско-гинекологической помощи матерям - Нино", несмотря на то, что знала, что у одного из врачей приостановлено действие гослицензии по акушерству и гинекологии, поручила принять роды и далее вести наблюдение, а сама не стала непосредственно наблюдать за пациентом.
После родов состояние пациентки ухудшилось. Врач с приостановленной лицензией не смогла поставить правильный диагноз и провести соответствующее лечение, в результате чего на второй день после родов, 11 августа 2018 года, та скончалась, сказано в сообщении
прокуратуры.
Руководитель дежурной бригады клиники был приговорен к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы за причинение смерти по неосторожности, а врач с приостановленной лицензией — к 2 годам и 6 месяцам за незаконную медицинскую деятельность, повлекшую смерть человека.
По информации СМИ, пациентке было 35 лет. Она скончалась в Национальном медицинском центре им. Гудушаури в Тбилиси, куда была доставлена после ухудшения состояния здоровья.