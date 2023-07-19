https://sputnik-georgia.ru/20230719/smert-rozhenitsy-v-tbilisi--vracham-vynesli-obvinitelnyy-prigovor-279744951.html

Смерть роженицы в Тбилиси – врачам вынесли обвинительный приговор

Смерть роженицы в Тбилиси – врачам вынесли обвинительный приговор

Пациентка скончалась на второй день после родов, 11 августа 2018 года 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T12:22+0400

2023-07-19T12:22+0400

2023-07-19T13:08+0400

суд

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными двух врачей по делу о гибели 35-летней роженицы в Тбилиси, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии. Обвиняемых задержали в зале суда. По данным следствия, 10 августа 2018 года в Тбилиси руководитель дежурной бригады клиники "Отделение акушерско-гинекологической помощи матерям - Нино", несмотря на то, что знала, что у одного из врачей приостановлено действие гослицензии по акушерству и гинекологии, поручила принять роды и далее вести наблюдение, а сама не стала непосредственно наблюдать за пациентом. После родов состояние пациентки ухудшилось. Врач с приостановленной лицензией не смогла поставить правильный диагноз и провести соответствующее лечение, в результате чего на второй день после родов, 11 августа 2018 года, та скончалась, сказано в сообщении прокуратуры. Руководитель дежурной бригады клиники был приговорен к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы за причинение смерти по неосторожности, а врач с приостановленной лицензией — к 2 годам и 6 месяцам за незаконную медицинскую деятельность, повлекшую смерть человека.По информации СМИ, пациентке было 35 лет. Она скончалась в Национальном медицинском центре им. Гудушаури в Тбилиси, куда была доставлена после ухудшения состояния здоровья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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