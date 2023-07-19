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Спасатели нашли тело юноши в т. н. Тбилисском море
Спасатели нашли тело юноши в т. н. Тбилисском море
Спасатели искали 21-летнего юношу в течение четырех дней 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T10:23+0400
2023-07-19T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Идентифицировано тело мужчины, найденное накануне в т. н. Тбилисском море, оно принадлежит пропавшему в Тбилиси Луке Лацабидзе, сообщает телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, тело изначально опознали его друзья, а затем члены семьи. Спасатели искали 21-летнего юношу в течение четырех дней. Поисковая операция началась после того, как вечером в субботу на т. н. Тбилисском море полиция обнаружила сумку и телефон молодого человека. МВД возбудило уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Перед тем, как найти тело Лацабидзе, в т. н. Тбилисском море спасатели также обнаружили тело мужчины средних лет. Погибший, предположительно, 45-летний иностранец, который вошел в воду и не смог выбраться на берег. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилисское море, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилисское море, тбилиси
Спасатели нашли тело юноши в т. н. Тбилисском море
10:23 19.07.2023 (обновлено: 10:48 19.07.2023)
Спасатели искали 21-летнего юношу в течение четырех дней
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik.
Идентифицировано тело мужчины, найденное накануне в т. н. Тбилисском море, оно принадлежит пропавшему в Тбилиси Луке Лацабидзе, сообщает телеканал "Рустави 2
".
По информации телеканала, тело изначально опознали его друзья, а затем члены семьи.
Спасатели искали 21-летнего юношу в течение четырех дней. Поисковая операция началась после того, как вечером в субботу на т. н. Тбилисском море полиция обнаружила сумку и телефон молодого человека.
МВД возбудило уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
Перед тем, как найти тело Лацабидзе, в т. н. Тбилисском море спасатели также обнаружили тело мужчины средних лет. Погибший, предположительно, 45-летний иностранец, который вошел в воду и не смог выбраться на берег.