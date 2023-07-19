https://sputnik-georgia.ru/20230719/tretiy-etap-registratsii-v-detsady-tbilisi-nachnetsya-25-iyulya-279749797.html

Третий этап регистрации в детсады Тбилиси начнется 25 июля

Третий этап регистрации в детсады Тбилиси начнется 25 июля

Пройти регистрации смогут все те дети, которым к 18 сентября исполнится два года 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T14:01+0400

2023-07-19T14:01+0400

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общество

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Третий этап регистрации детей в детские сады Тбилиси начнется 25 июля, в этом году в государственных детсадах столицы есть 7 500 свободных мест, рассказал мэр столицы Каха Каладзе в начале заседания городского правительства. Регистрация традиционно проходит в электронном формате на сайте www.kids.org.ge. Регистрация продлится до тех пор, пока в государственных садах будут свободные места. По словам мэра, процесс электронной регистрации на 2023-2024 учебный год в детских садах Тбилиси проходит успешно, а изменения, внесенные в правила регистрации, обеспечили эффективное управление процессом. "В этом году впервые введена трехэтапная регистрация, что означает регистрацию детей, представляющих целевые социальные группы, на первом этапе. Указанный этап проходил с 10 по 15 июля, был зарегистрирован 2 621 ребенок", – сказал Каладзе. Второй этап регистрации, в котором участвуют только дети, зарегистрированные на территории Тбилисского муниципалитета, начался 17 июля. К настоящему времени зарегистрировано около 5 тысяч детей. Началась регистрация в детские сады Тбилиси>>"Мы построили много новых садов. Были демонтированы старые сады, построены новые, велись восстановительные и ремонтные работы. Знаете ли вы стандарт чистоты в недавно построенных садах? Могу прямо сказать, что европейские требования и стандарты соблюдены максимально", – сказал Каладзе. Пройти регистрации смогут все те дети, которым к 18 сентября исполнится два года. В том случае, если родители по каким-то причинам не смогут зарегистрировать ребенка электронно, они могут лично обратиться с заявлением в желаемый детский сад. В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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