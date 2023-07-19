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В Антарктиде "проснулся" айсберг площадью с два Петербурга: чем это опасно?
В Антарктиде "проснулся" айсберг площадью с два Петербурга: чем это опасно?
Сейчас айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T12:40+0400
2023-07-19T12:40+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Один из крупнейших айсбергов на Земле, "проснувшийся" айсберг А23а может начать разрушаться под влиянием более теплых течений, говорится в сообщении пресс-службы Арктического и антарктического научно-исследовательского института.Самый крупный на планете айсберг А23а, севший на мель в море Уэделла около 30 лет назад, начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц вдоль берегов Антарктиды. "Айсберг может быть вовлечен в так называемый круговорот Уэделла – это медленное течение моря Уэделла, которое понесет его сначала на запад, а затем на север. Постепенно айсберг может быть вынесен восточнее пролива Дрейка. Со временем под действием более теплых течений, волн и ветра он будет разрушаться", – говорится в сообщении.Что касается угрозы для судов, айсберг практически не представляет риска, отмечают в институте. Он достаточно хорошо виден со спутников, так что современные судовые системы увидят его с далекого расстояния.По информации Национального ледового центра США, айсберг А23а – крупнейший в мире. Его площадь составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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антарктида, санкт-петербург, новости, в мире
антарктида, санкт-петербург, новости, в мире
В Антарктиде "проснулся" айсберг площадью с два Петербурга: чем это опасно?
Сейчас айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Один из крупнейших айсбергов на Земле, "проснувшийся" айсберг А23а может начать разрушаться под влиянием более теплых течений, говорится в сообщении пресс-службы Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Самый крупный на планете айсберг А23а, севший на мель в море Уэделла около 30 лет назад, начал активный дрейф со скоростью свыше 150 километров в месяц вдоль берегов Антарктиды.
"Айсберг может быть вовлечен в так называемый круговорот Уэделла – это медленное течение моря Уэделла, которое понесет его сначала на запад, а затем на север. Постепенно айсберг может быть вынесен восточнее пролива Дрейка. Со временем под действием более теплых течений, волн и ветра он будет разрушаться", – говорится
в сообщении.
Что касается угрозы для судов, айсберг практически не представляет риска, отмечают в институте. Он достаточно хорошо виден со спутников, так что современные судовые системы увидят его с далекого расстояния.
По информации Национального ледового центра США, айсберг А23а – крупнейший в мире. Его площадь составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.