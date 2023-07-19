https://sputnik-georgia.ru/20230719/v-gruzii-obnaruzhili-tela-esche-dvukh-utoplennikov-279745339.html

В Грузии обнаружили тела еще двух утопленников

В Грузии обнаружили тела еще двух утопленников

Один из найденных утопленников – иностранец 19.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-19T13:01+0400

2023-07-19T13:01+0400

2023-07-19T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тело подростка в реке Дзуса в городе Зестафони (Имерети), сообщают местные СМИ. По предварительной информации, найденное тело принадлежит пропавшему три дня назад 18-летнему юноше. Он прыгнул с водопада Самцера в селе Кведа Сазано в Имерети и пропал. По словам очевидцев, подростка унесло быстрым течением. Еще одного утопленника обнаружили спасатели в Черном море на курорте Уреки (Гурия). Пропавшего гражданина Индии, который учился в Грузии, искали в течение двух дней. По словам местных жителей, люди заходят в воду, несмотря на шторм, который наблюдается на море в последние дни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, имерети, тбилиси, зестафони