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В Грузии обнаружили тела еще двух утопленников
В Грузии обнаружили тела еще двух утопленников
Один из найденных утопленников – иностранец 19.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-19T13:01+0400
2023-07-19T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тело подростка в реке Дзуса в городе Зестафони (Имерети), сообщают местные СМИ. По предварительной информации, найденное тело принадлежит пропавшему три дня назад 18-летнему юноше. Он прыгнул с водопада Самцера в селе Кведа Сазано в Имерети и пропал. По словам очевидцев, подростка унесло быстрым течением. Еще одного утопленника обнаружили спасатели в Черном море на курорте Уреки (Гурия). Пропавшего гражданина Индии, который учился в Грузии, искали в течение двух дней. По словам местных жителей, люди заходят в воду, несмотря на шторм, который наблюдается на море в последние дни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, имерети, тбилиси, зестафони
происшествия, новости, грузия, имерети, тбилиси, зестафони
В Грузии обнаружили тела еще двух утопленников
Один из найденных утопленников – иностранец
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тело подростка в реке Дзуса в городе Зестафони (Имерети), сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, найденное тело принадлежит пропавшему три дня назад 18-летнему юноше. Он прыгнул с водопада Самцера в селе Кведа Сазано в Имерети и пропал. По словам очевидцев, подростка унесло быстрым течением.
Еще одного утопленника обнаружили спасатели в Черном море на курорте Уреки (Гурия). Пропавшего гражданина Индии, который учился в Грузии, искали в течение двух дней.
По словам местных жителей, люди заходят в воду, несмотря на шторм, который наблюдается на море в последние дни.