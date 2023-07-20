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Армения закроет участок дороги к границе с Грузией в пятницу
Армения закроет участок дороги к границе с Грузией в пятницу
Водителям рекомендуется объезжать указанный участок по трассе М6-Одзун-Айгеат-Ягдан-Степанаван-Ванадзор 20.07.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Участок автомобильной дороги М-6, ведущей к армяно-грузинской границе, будет закрыт на два часа, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на Дорожный департамент.Отмечается, что 21 июля с 14:30 до 16:30 будет заблокирован участок от Кобайри до Одзуна межгосударственной трассы Ванадзор-Алаверди-граница Грузии.Приостановка движения связана с проведением мероприятия по случаю завершения ремонтных работ на трассе М6.Водителям рекомендуется объезжать указанный участок по дороге М6-Одзун-Айгеат-Ягдан-Степанаван-Ванадзор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, армения, грузино-армянская граница
грузия, новости, общество, армения, грузино-армянская граница

Армения закроет участок дороги к границе с Грузией в пятницу

22:02 20.07.2023 (обновлено: 22:42 20.07.2023)
© photo: Sputnik / Aram NersesyanДорога из Еревана в Дилижан
Дорога из Еревана в Дилижан - Sputnik Грузия, 1920, 20.07.2023
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Водителям рекомендуется объезжать указанный участок по трассе М6-Одзун-Айгеат-Ягдан-Степанаван-Ванадзор
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Участок автомобильной дороги М-6, ведущей к армяно-грузинской границе, будет закрыт на два часа, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на Дорожный департамент.
Отмечается, что 21 июля с 14:30 до 16:30 будет заблокирован участок от Кобайри до Одзуна межгосударственной трассы Ванадзор-Алаверди-граница Грузии.
Приостановка движения связана с проведением мероприятия по случаю завершения ремонтных работ на трассе М6.
Водителям рекомендуется объезжать указанный участок по дороге М6-Одзун-Айгеат-Ягдан-Степанаван-Ванадзор.
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