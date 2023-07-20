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Арт-Гени 2023: в Тбилиси открылся популярный фестиваль народного творчества
Арт-Гени 2023: в Тбилиси открылся популярный фестиваль народного творчества
Юбилейный, 20-й по счету популярный грузинский фестиваль народного творчества "Арт-Гени" открылся 20 июля в столице Грузии. Он проходит в Тбилисском... 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T23:05+0400
2023-07-20T23:05+0400
2023-07-20T23:22+0400
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На фестивале, помимо концертов, можно будет посетить выставки-продажи различных изделий ручной работы, сувениров и аксессуаров. Также тут множество уголков, где готовят блюда грузинской кухни. На открытии фестиваля в четверг на большой сцене, установленной на территории Этнографического музея, выступили коллективы народной музыки и танца из нескольких регионов Грузии.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, культура, грузинская культура, культурная жизнь грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, культура, грузинская культура, культурная жизнь грузии, видео
Арт-Гени 2023: в Тбилиси открылся популярный фестиваль народного творчества
23:05 20.07.2023 (обновлено: 23:22 20.07.2023)
Юбилейный, 20-й по счету популярный грузинский фестиваль народного творчества "Арт-Гени" открылся 20 июля в столице Грузии. Он проходит в Тбилисском Этнографическом музее под открытым небом и продлится по 30 июля
На фестивале, помимо концертов, можно будет посетить выставки-продажи различных изделий ручной работы, сувениров и аксессуаров. Также тут множество уголков, где готовят блюда грузинской кухни.
На открытии фестиваля в четверг на большой сцене, установленной на территории Этнографического музея, выступили коллективы народной музыки и танца из нескольких регионов Грузии.