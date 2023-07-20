https://sputnik-georgia.ru/20230720/art-geni-2023-v-tbilisi-otkrylsya-populyarnyy-festival-narodnogo-tvorchestva-279972979.html

Арт-Гени 2023: в Тбилиси открылся популярный фестиваль народного творчества

Арт-Гени 2023: в Тбилиси открылся популярный фестиваль народного творчества

Юбилейный, 20-й по счету популярный грузинский фестиваль народного творчества "Арт-Гени" открылся 20 июля в столице Грузии. Он проходит в Тбилисском... 20.07.2023, Sputnik Грузия

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На фестивале, помимо концертов, можно будет посетить выставки-продажи различных изделий ручной работы, сувениров и аксессуаров. Также тут множество уголков, где готовят блюда грузинской кухни. На открытии фестиваля в четверг на большой сцене, установленной на территории Этнографического музея, выступили коллективы народной музыки и танца из нескольких регионов Грузии.

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