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Департамент юстиции США подтвердил организованное нападение на Грузию – глава МИД
Департамент юстиции США подтвердил организованное нападение на Грузию – глава МИД
Департамент юстиции США опубликовал данные о работе лоббистских компаний, нанятых семьей Михаила Саакашвили 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T00:26+0400
2023-07-20T00:26+0400
2023-07-20T00:43+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Обнародованные департаментом юстиции США документы подтвердили организованное нападение на европейское будущее Грузии, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лоббистских компаний – Akerman и GP International, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. Глава МИД Грузии выразил сожаление в связи с тем, что в этом искусственно созданном процессе во многих случаях были видны некоторые европейские политики, которые волей-неволей становились частью этого процесса. "Мы сожалеем, что они способствовали этому процессу", – отметил министр. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Семья Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы навредить имиджу Грузии – премьер>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, илья дарчиашвили, тбилиси, европарламент, михаил саакашвили, мид грузии
Департамент юстиции США подтвердил организованное нападение на Грузию – глава МИД
00:26 20.07.2023 (обновлено: 00:43 20.07.2023)
Департамент юстиции США опубликовал данные о работе лоббистских компаний, нанятых семьей Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Обнародованные департаментом юстиции США документы подтвердили организованное нападение на европейское будущее Грузии, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
Департамент юстиции США обнародовал данные о работе нанятых семьей осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лоббистских компаний – Akerman и GP International, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое.
"Опубликованными документами подтвердилось организованное нападение на Грузию, страну, которая находится на достаточно успешном пути к евроинтеграции. Мы часто говорили об этой теме и делали акцент на ней. Хочу еще раз подчеркнуть, что это организованная атака на европейское будущее и репутацию нашей страны", – сказал Дарчиашвили.
Глава МИД Грузии выразил сожаление в связи с тем, что в этом искусственно созданном процессе во многих случаях были видны некоторые европейские политики, которые волей-неволей становились частью этого процесса.
"Мы сожалеем, что они способствовали этому процессу", – отметил министр.
Страсти вокруг Саакашвили
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.
Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.
Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания.
Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили.
В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.