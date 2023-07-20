https://sputnik-georgia.ru/20230720/dinamo-tbilisi-vybylo-iz-kvalifikatsii-ligi-chempionov-279770625.html

"Динамо" Тбилиси выбыло из квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" Тбилиси выбыло из квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" Тбилиси продолжит выступление в квалификации Лиги конференций 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T07:30+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси проиграл "Астане" со счетом 1:2 в ответном матче и выбыл из Лиги чемпионов.Ответный матч прошел в Тбилиси. На 22-й минуте счет открыл футболист "Динамо" Усман Камара (22-я минута), однако больше спортсменам грузинского клуба забить не удалось. Зато казахские футболисты смогли дважды попасть в ворота динамоцев – Абзал Бейсебеков (50-я минута) и Дембо Дарбо (51-я минута). Первый матч, прошедший в Астане 12 июля, завершился вничью (1:1). За выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов "Астана" поспорит с загребским "Динамо", а тбилисские динамовцы продолжат выступление в квалификации Лиги конференций. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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