https://sputnik-georgia.ru/20230720/diplomaticheskiy-skandal-mezhdu-gruziey-i-ukrainoy-bregadze-osudil-reshenie-zelenskogo-279776901.html

Дипломатический скандал между Грузией и Украиной: Брегадзе осудил решение Зеленского

Дипломатический скандал между Грузией и Украиной: Брегадзе осудил решение Зеленского

Грузино-украинский дипломатический скандал набирает обороты 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T11:04+0400

2023-07-20T11:04+0400

2023-07-20T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Решение президента Украины Владимира Зеленского выслать в Тбилиси посла Грузии является беспрецедентным случаем в дипломатической практике, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Посол Грузии Георгий Закарашвили покинул Украину 6 июля. Несколькими днями ранее Зеленский поручил МИД выразить грузинскому дипломату решительный протест из-за ситуации с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и предложить покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Глава Минюста назвал совершенно неслыханным то, чтобы человека, который так мужественно стоял рядом с украинским народом, рискуя собственной жизнью, призвали покинуть Украину и приехать в Грузию на консультацию по поводу человека, который отбывает наказание в суверенном государстве. "О чем посол Грузии может (консультироваться – ред.) с грузинскими властями, когда есть вступивший в законную силу обвинительный приговор?! Человек отбывает наказание, и никаких формальных оснований для его освобождения нет", – заявил Брегадзе. Как отметил глава Минюста, суд отказал Саакашвили в отсрочке или освобождении по состоянию здоровья, а также Европейский суд по правам человека отказал в его переводе на лечение в Польшу. Семья Саакашвили тратит миллионы на то, чтобы навредить имиджу Грузии – премьер>>Ранее министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили назвал решение Украины лишенным оснований, при этом отметив, что официальный Тбилиси не будет сейчас реагировать на решение Украины, но это станет темой для обсуждения между странами в будущем. Лидер же правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал решение Зеленского оскорбительным для Грузии. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники. Еще одним поводом для ухудшения отношений стали санкции, введенные Украиной против отдельных граждан Грузии и компаний. Под санкции попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзина Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Учи Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаза Гаиашвили. Кроме того, Украина так и не назначила посла в Грузию. Последний посол Украины в Грузии Игорь Долгов был снят с должности 24 июня 2022 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, украина, тбилиси, польша, владимир зеленский, рати брегадзе, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение