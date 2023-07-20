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Георгиевский трактат как отправная точка совместной истории России и Грузии
Георгиевский трактат как отправная точка совместной истории России и Грузии
Праздничные мероприятия по случаю 240-летия подписания Георгиевского трактата пройдут в российском городе Георгиевске, об этом сообщила доцент кафедры истории... 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T17:47+0400
2023-07-20T17:47+0400
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Эксперт рассказала о запланированных мероприятиях в рамках видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Георгиевский трактат стал отправной точкой во взаимоотношениях России и Грузии. Даются новые оценки исторических событий в угоду новым политическим реалиям, выражающиеся в одиозной интерпретации… Результат договора Россия и Грузия увидели не в 18 веке, а гораздо позднее. Его не увидели ни Ираклий Второй, ни Екатерина", – заявила Шафранова в интервью Sputnik Грузия.Договор был заключен 24 июля (4 августа) 1783 года в крепости Георгиевск, по которому Восточная Грузия и Российская империя заключили договор о покровительстве, в том числе и о военной помощи. В тот период в Закавказье все более усиливались Иран и Турция. Торжества в честь этой даты пройдут на Ставрополье, в Георгиевске. Для Георгиевского округа подписание документа, имевшего большое международное значение, – особенное событие. Именно поэтому здесь готовят целый ряд торжественных мероприятий, первым из которых станет уже размещенная в городском историко-краеведческом музее выставка.Одним из главных событий станет международный круглый стол "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы (к 240-летию Георгиевского трактата)", в котором примут участие также представители грузинской стороны. Мероприятие состоится на базе георгиевского краеведческого музея.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, история, история грузии - все самое интересное, россия, грузия, грузино-российские отношения, видео
Георгиевский трактат как отправная точка совместной истории России и Грузии
17:47 20.07.2023 (обновлено: 17:55 20.07.2023)
Праздничные мероприятия по случаю 240-летия подписания Георгиевского трактата пройдут в российском городе Георгиевске, об этом сообщила доцент кафедры истории России Гуманитарного факультета Северокавказского федерального университета Ольга Шафранова
Эксперт рассказала о запланированных мероприятиях в рамках видеомоста, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Георгиевский трактат стал отправной точкой во взаимоотношениях России и Грузии. Даются новые оценки исторических событий в угоду новым политическим реалиям, выражающиеся в одиозной интерпретации… Результат договора Россия и Грузия увидели не в 18 веке, а гораздо позднее. Его не увидели ни Ираклий Второй, ни Екатерина", – заявила Шафранова в интервью Sputnik Грузия.
Договор был заключен 24 июля (4 августа) 1783 года в крепости Георгиевск, по которому Восточная Грузия и Российская империя заключили договор о покровительстве, в том числе и о военной помощи. В тот период в Закавказье все более усиливались Иран и Турция. Торжества в честь этой даты пройдут на Ставрополье, в Георгиевске. Для Георгиевского округа подписание документа, имевшего большое международное значение, – особенное событие. Именно поэтому здесь готовят целый ряд торжественных мероприятий, первым из которых станет уже размещенная в городском историко-краеведческом музее выставка.
Одним из главных событий станет международный круглый стол "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы (к 240-летию Георгиевского трактата)", в котором примут участие также представители грузинской стороны. Мероприятие состоится на базе георгиевского краеведческого музея.