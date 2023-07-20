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Гибель пятилетнего ребенка в бассейне гостиницы – МВД Грузии начало расследование
Гибель пятилетнего ребенка в бассейне гостиницы – МВД Грузии начало расследование
Та часть бассейна, в которой купался ребенок, не была предназначена для детей 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T14:01+0400
2023-07-20T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. МВД Грузии ведет расследование гибели 5-летнего ребенка в бассейне гостиницы Dreamland Oasis на курорте Чакви в Аджарии, сообщает телеканал "Рустави 2". Трагедия произошла 18 июля. По информации СМИ, ребенок приехал отдыхать в Чакви вместе с матерью из Кутаиси. По словам адвоката гостиницы Кахи Церетели, администрация "Оазиса" полностью сотрудничает со следствием. Что же касается самого инцидента, то, по словам адвоката, та часть бассейна, где находился несовершеннолетний, не предназначалась для детей. На следующий день после трагедии администрация гостиницы опубликовала в Сети заявление, в котором выразила соболезнование семье и близким погибшего ребенка. Развлекательные и музыкальные мероприятия на территории отеля были приостановлены, а все запланированные мероприятия отменены.Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, чакви, тбилиси, аджария
грузия, происшествия, новости, чакви, тбилиси, аджария
Гибель пятилетнего ребенка в бассейне гостиницы – МВД Грузии начало расследование
Та часть бассейна, в которой купался ребенок, не была предназначена для детей
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik.
МВД Грузии ведет расследование гибели 5-летнего ребенка в бассейне гостиницы Dreamland Oasis на курорте Чакви в Аджарии, сообщает телеканал "Рустави 2
".
Трагедия произошла 18 июля. По информации СМИ, ребенок приехал отдыхать в Чакви вместе с матерью из Кутаиси.
По словам адвоката гостиницы Кахи Церетели, администрация "Оазиса" полностью сотрудничает со следствием. Что же касается самого инцидента, то, по словам адвоката, та часть бассейна, где находился несовершеннолетний, не предназначалась для детей.
"Спустя несколько секунд после инцидента представитель медцентра оказался на месте и попытался оказать помощь. Спасатели немедленно прибыли на место происшествия. Такого обязательства, чтобы у каждого бассейна был спасатель, не существует. То, что предусмотрено регламентом, было выполнено", – сказал адвокат.
На следующий день после трагедии администрация гостиницы опубликовала в Сети заявление, в котором выразила соболезнование семье и близким погибшего ребенка. Развлекательные и музыкальные мероприятия на территории отеля были приостановлены, а все запланированные мероприятия отменены.
Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства".