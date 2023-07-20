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Индия ввела запрет на экспорт белого риса
Индия ввела запрет на экспорт белого риса
Неравномерное распределение осадков в ключевых рисоводческих районах Индии привело к росту цен на зерно на внутреннем рынке до 20% за последние 10 дней 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T20:38+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Правительство Индии запретило экспорт белого риса, отличного от басмати, говорится в уведомлении главного управления внешней торговли. "Экспортная политика в отношении белого риса, отличного от басмати (полумолотый или цельномолотый рис, шлифованный или неглазурованный)… изменена с свободной на запрещенную", – говорится в уведомлении управления. Вместе с тем, управление отметило, что это позволит экспортировать партии этого риса при определенных условиях, например, в случаях, когда погрузка этого риса на судно началась до принятия этого уведомления. Ранее индийские СМИ сообщали, что неравномерное распределение осадков в ключевых рисоводческих районах страны привело к росту цен на зерно на внутреннем рынке до 20% за последние 10 дней.Согласно исследованию международного агентства Fitch Solutions, в 2023 году мировой рынок риса столкнется с самым большим за последние 20 лет дефицитом предложения, который, по оценкам агентства, в сезоне 2022/2023 составит 8,7 млн тонн. Это самый большая недостача риса с сезона 2003/2004 годов, когда объем на рынке составлял 18,6 млн тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, индия, экономика
в мире, новости, индия, экономика
Индия ввела запрет на экспорт белого риса
20:38 20.07.2023 (обновлено: 20:56 20.07.2023)
Неравномерное распределение осадков в ключевых рисоводческих районах Индии привело к росту цен на зерно на внутреннем рынке до 20% за последние 10 дней
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Правительство Индии запретило экспорт белого риса, отличного от басмати, говорится в уведомлении главного управления внешней торговли.
"Экспортная политика в отношении белого риса, отличного от басмати (полумолотый или цельномолотый рис, шлифованный или неглазурованный)… изменена с свободной на запрещенную", – говорится в уведомлении управления.
Вместе с тем, управление отметило, что это позволит экспортировать партии этого риса при определенных условиях, например, в случаях, когда погрузка этого риса на судно началась до принятия этого уведомления.
Ранее агентство Блумберг писало, что правительство Индии рассматривает вопрос о запрете экспорта большинства сортов риса. Запрет может затронуть около 80% экспорта риса из Индии, может привести к снижению цен на рис в Индии, но негативно сказаться на ценах на мировом рынке, уточнялось в материале.
Ранее индийские СМИ сообщали, что неравномерное распределение осадков в ключевых рисоводческих районах страны привело к росту цен на зерно на внутреннем рынке до 20% за последние 10 дней.
Согласно исследованию международного агентства Fitch Solutions, в 2023 году мировой рынок риса столкнется с самым большим за последние 20 лет дефицитом предложения, который, по оценкам агентства, в сезоне 2022/2023 составит 8,7 млн тонн. Это самый большая недостача риса с сезона 2003/2004 годов, когда объем на рынке составлял 18,6 млн тонн.