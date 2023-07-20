https://sputnik-georgia.ru/20230720/indiya-vvela-zapret-na-eksport-belogo-risa-279971283.html

Индия ввела запрет на экспорт белого риса

Индия ввела запрет на экспорт белого риса

Неравномерное распределение осадков в ключевых рисоводческих районах Индии привело к росту цен на зерно на внутреннем рынке до 20% за последние 10 дней 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Правительство Индии запретило экспорт белого риса, отличного от басмати, говорится в уведомлении главного управления внешней торговли. "Экспортная политика в отношении белого риса, отличного от басмати (полумолотый или цельномолотый рис, шлифованный или неглазурованный)… изменена с свободной на запрещенную", – говорится в уведомлении управления. Вместе с тем, управление отметило, что это позволит экспортировать партии этого риса при определенных условиях, например, в случаях, когда погрузка этого риса на судно началась до принятия этого уведомления. Ранее индийские СМИ сообщали, что неравномерное распределение осадков в ключевых рисоводческих районах страны привело к росту цен на зерно на внутреннем рынке до 20% за последние 10 дней.Согласно исследованию международного агентства Fitch Solutions, в 2023 году мировой рынок риса столкнется с самым большим за последние 20 лет дефицитом предложения, который, по оценкам агентства, в сезоне 2022/2023 составит 8,7 млн тонн. Это самый большая недостача риса с сезона 2003/2004 годов, когда объем на рынке составлял 18,6 млн тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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