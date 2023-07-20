https://sputnik-georgia.ru/20230720/kakogo-chisla-otmechayut-preobrazhenie-gospodne-2023-tserkovnyy-kalendar-279971414.html

Какого числа отмечают Преображение Господне 2023? Церковный календарь

Какого числа отмечают Преображение Господне 2023? Церковный календарь

Преображение Господне – один из главных праздников православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Богоматери 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T21:06+0400

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В праздник христиане вспоминают евангельское событие, связанное с Преображением Господа перед учениками на горе Фавор, явлением Его величия и славы. Какого числа отмечают Преображение Господне в 2023-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Преображение Господне Евангелие повествует, что как-то Спаситель отправился со своими учениками Петром, Иоанном и Яковом на гору Фавор помолиться. Пока Иисус молился, ученики заснули, а когда они проснулись, то увидели, что Учитель преобразился– лицо Христа просияло, а одежды стали ослепительно белыми. Ученики рядом с Сыном Божьим увидели ветхозаветных пророков – Моисея и Илию, которые беседовали с Иисусом о грядущих искупительных страданиях. В это мгновение беседующих осенило светлое облако и оттуда раздался голос Божий: "Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте". Когда видение исчезло, Спаситель ученикам сказал, что должен Себя принести в жертву и умереть за человеческие грехи, но через три дня Он воскреснет, а затем вознесется на небо. При этом Иисус предупредил апостолов, не рассказывать никому об увиденном, пока Он не воскреснет из мертвых. Преображение в церковном календаре В церковном календаре дата празднования Преображения Господня неизменна. Православные ежегодно отмечают праздник 19 августа. По Евангелию Преображение Господне произошло за 40 дней до Пасхи, однако церковь перенесла праздник на 19 августа, чтобы оно не приходилось на дни Великого поста. Преображение Господне начали отмечать в Палестине с IV века после того, как на горе Фавор равноапостольная Елена (мать Константина Великого) построила Преображенскую церковь. Материал подготовлен на основе открытых источников

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