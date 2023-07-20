https://sputnik-georgia.ru/20230720/perseidy-2023-kogda-nablyudat-samyy-yarkiy-zvezdopad-goda-279786225.html

Персеиды 2023: когда наблюдать самый яркий звездопад года?

Персеиды 2023: когда наблюдать самый яркий звездопад года?

Жители Земли смогут наблюдать самый яркий звездопад 2023 года в августе, когда метеорный поток Персеиды прольется на нашу планету 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T15:42+0400

2023-07-20T15:42+0400

2023-07-20T15:42+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24637/73/246377310_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_463cf0c36fb84f019b4d5591978fec71.jpg

Когда наблюдать метеорный поток Персеиды, или самый яркий звездопад 2023 года, читайте в Sputnik Грузия. Когда наблюдать Персеиды? Метеорный поток Персеиды любители астрономии ежегодно могут наблюдать с середины июля до 20 августа. На пике активности самый яркий звездопад 2023 года, который обычно наступает 12-14 августа, достигает до 100-110 метеоров в час. Это яркое небесное явление смогут наблюдать жители Северного полушария. Звездопад Персеиды – один из самых древних метеорных потоков, впервые его упоминают в 36 году нашей эры в древнекитайских летописях. Радиант метеорного потока Персеиды, который входит в тройку самых крупных звездопадов, расположен в созвездии Персея. А породила самый яркий звездопад года комета Свифта-Туттля – ее орбитальный период составляет около 133 лет. Активность самого яркого звездопада ежегодно меняется в результате периодического сближения кометных следов с нашей планетой. Последний всплеск активности Персеид наблюдался в 2016-м, а следующий ожидается в 2028-м. В последний раз комета Свифта-Туттля прошла мимо Солнца в декабре 1992. Следующее ее приближение к небесному светилу произойдет в июле 2126 года. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки