https://sputnik-georgia.ru/20230720/politolog-otkaz-rossii-ot-prodleniya-zernovoy-sdelki-postavil-pod-udar-odessu-i-nikolaev-279782589.html
Политолог: отказ России от продления зерновой сделки поставил под удар Одессу и Николаев
Политолог: отказ России от продления зерновой сделки поставил под удар Одессу и Николаев
Почти все крупные антироссийские провокации и теракты за последнее время, в том числе и недавняя атака на Крымский мост, были срежиссированы Британией 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T12:57+0400
2023-07-20T12:57+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог, советник руководителя фракции СРЗП в Госдуме Александр Казаков. Почему отвечать за произошедшее должен не только Киев, но и Лондон и какие рычаги влияния на англичан есть у России? Как отказ от продления Черноморской продовольственной инициативы развязал руки ВС России в Черном море? Зачем Россия начала наносить удары по портам Одессы и Николаева? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, политика, россия, одесса, киев, лондон, видео
мультимедиа, видео, политика, россия, одесса, киев, лондон, видео
Политолог: отказ России от продления зерновой сделки поставил под удар Одессу и Николаев
Почти все крупные антироссийские провокации и теракты за последнее время, в том числе и недавняя атака на Крымский мост, были срежиссированы Британией
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог, советник руководителя фракции СРЗП в Госдуме Александр Казаков.
Почему отвечать за произошедшее должен не только Киев, но и Лондон и какие рычаги влияния на англичан есть у России? Как отказ от продления Черноморской продовольственной инициативы развязал руки ВС России в Черном море? Зачем Россия начала наносить удары по портам Одессы и Николаева?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.