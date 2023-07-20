https://sputnik-georgia.ru/20230720/politolog-otkaz-rossii-ot-prodleniya-zernovoy-sdelki-postavil-pod-udar-odessu-i-nikolaev-279782589.html

Политолог: отказ России от продления зерновой сделки поставил под удар Одессу и Николаев

Политолог: отказ России от продления зерновой сделки поставил под удар Одессу и Николаев

Почти все крупные антироссийские провокации и теракты за последнее время, в том числе и недавняя атака на Крымский мост, были срежиссированы Британией 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T12:57+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог, советник руководителя фракции СРЗП в Госдуме Александр Казаков. Почему отвечать за произошедшее должен не только Киев, но и Лондон и какие рычаги влияния на англичан есть у России? Как отказ от продления Черноморской продовольственной инициативы развязал руки ВС России в Черном море? Зачем Россия начала наносить удары по портам Одессы и Николаева? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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