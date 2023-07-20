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Разыскиваемого Интерполом задержали на границе Армении с Грузией
Разыскиваемого Интерполом задержали на границе Армении с Грузией
Разыскиваемый был задержан на пограничном контроле Айрум (железнодорожная станция на границе с Грузией) 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Гражданин Нидерландов, разыскиваемый бюро Интерпола США, задержан в Армении на границе с Грузией, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу полиции."Восемнадцатого июля в отделе пограничного контроля Айрума (железнодорожная станция на границе с Грузией) Службы нацбезопасности Армении обнаружили, задержали и передали полиции гражданина Нидерландов, 35-летнего Мухаммада М., который с 2019 года разыскивался бюро Интерпола США", – говорится в сообщении полиции.В полиции не сообщили, по каким обвинениям разыскивался гражданин Нидерландов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, нидерланды, армения, сша, интерпол
Разыскиваемого Интерполом задержали на границе Армении с Грузией
10:10 20.07.2023 (обновлено: 10:41 20.07.2023)
Разыскиваемый был задержан на пограничном контроле Айрум (железнодорожная станция на границе с Грузией)
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik.
Гражданин Нидерландов, разыскиваемый бюро Интерпола США, задержан в Армении на границе с Грузией, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на пресс-службу полиции.
"Восемнадцатого июля в отделе пограничного контроля Айрума (железнодорожная станция на границе с Грузией) Службы нацбезопасности Армении обнаружили, задержали и передали полиции гражданина Нидерландов, 35-летнего Мухаммада М., который с 2019 года разыскивался бюро Интерпола США", – говорится в сообщении полиции.
В полиции не сообщили, по каким обвинениям разыскивался гражданин Нидерландов.