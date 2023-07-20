https://sputnik-georgia.ru/20230720/razyskivaemogo-interpolom-zaderzhali-na-granitse-armenii-s-gruziey-279776484.html

Разыскиваемого Интерполом задержали на границе Армении с Грузией

Разыскиваемого Интерполом задержали на границе Армении с Грузией

Разыскиваемый был задержан на пограничном контроле Айрум (железнодорожная станция на границе с Грузией) 20.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Гражданин Нидерландов, разыскиваемый бюро Интерпола США, задержан в Армении на границе с Грузией, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу полиции."Восемнадцатого июля в отделе пограничного контроля Айрума (железнодорожная станция на границе с Грузией) Службы нацбезопасности Армении обнаружили, задержали и передали полиции гражданина Нидерландов, 35-летнего Мухаммада М., который с 2019 года разыскивался бюро Интерпола США", – говорится в сообщении полиции.В полиции не сообщили, по каким обвинениям разыскивался гражданин Нидерландов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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