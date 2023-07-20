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Сколько прямых авиарейсов летает из России в Грузию – ответ главы Минтранса РФ

Сколько прямых авиарейсов летает из России в Грузию – ответ главы Минтранса РФ

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией, действовавший почти четыре года, был снят в мае 2023 года 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T00:11+0400

2023-07-20T00:11+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Между Россией и Грузией осуществляется 33 рейса в неделю, частота полетов постепенно увеличивается, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией, действовавший с 2019 года. Министр также сообщил, что сейчас российские авиакомпании летают прямыми рейсами в 24 страны. Он отметил, что проводится работа по дальнейшему восстановлению международного авиасообщения. "Благодаря росту международного трафика в этом году планируем перевезти около 20 миллионов пассажиров на международных воздушных линиях. Таким образом, пассажиропоток на международных перевозках увеличится на 12% по сравнению с прошлым годом", – добавил Савельев.Первый рейс из России в Грузию после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. С 10 июля прямые рейсы между странами начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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