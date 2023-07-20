https://sputnik-georgia.ru/20230720/tsentrobank-turtsii-povysil-klyuchevuyu-stavku-279954176.html

Центробанк Турции повысил ключевую ставку

Центробанк Турции повысил ключевую ставку

Регулятор продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции в Турции значительно не улучшится 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T17:25+0400

2023-07-20T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Центральный банк Турции на фоне падения национальной валюты (лиры) и повышения цен на энергоносители повысил ключевую ставку с 15 до 17,5%, эксперты прогнозировали, что регулятор пойдет на осторожное повышение, чтобы не затруднять положение бизнес-сферы.ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ключевую ставку до 15% (с 8,5%), аналитики ожидали ее на отметке 21%. "Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку – ставку аукционного однонедельного репо – на 250 базисных пунктов до 17,50%", – говорится в заявлении Центробанка.Эксперты отмечали, что Центральный банк, разгружая рынки путем быстрого повышения процентных ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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