https://sputnik-georgia.ru/20230720/tsentrobank-turtsii-povysil-klyuchevuyu-stavku-279954176.html
Центробанк Турции повысил ключевую ставку
Центробанк Турции повысил ключевую ставку
Регулятор продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции в Турции значительно не улучшится 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T17:25+0400
2023-07-20T17:25+0400
2023-07-20T17:47+0400
в мире
новости
экономика
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0c/278496657_123:0:1147:576_1920x0_80_0_0_22d61f66c89b52f43a68c905fbfb216f.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Центральный банк Турции на фоне падения национальной валюты (лиры) и повышения цен на энергоносители повысил ключевую ставку с 15 до 17,5%, эксперты прогнозировали, что регулятор пойдет на осторожное повышение, чтобы не затруднять положение бизнес-сферы.ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ключевую ставку до 15% (с 8,5%), аналитики ожидали ее на отметке 21%. "Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку – ставку аукционного однонедельного репо – на 250 базисных пунктов до 17,50%", – говорится в заявлении Центробанка.Эксперты отмечали, что Центральный банк, разгружая рынки путем быстрого повышения процентных ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0c/278496657_251:0:1019:576_1920x0_80_0_0_97805a7cf9659bb2fd257bb69aed5e97.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, экономика, турция
в мире, новости, экономика, турция
Центробанк Турции повысил ключевую ставку
17:25 20.07.2023 (обновлено: 17:47 20.07.2023)
Регулятор продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции в Турции значительно не улучшится
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Центральный банк Турции на фоне падения национальной валюты (лиры) и повышения цен на энергоносители повысил ключевую ставку с 15 до 17,5%, эксперты прогнозировали, что регулятор пойдет на осторожное повышение, чтобы не затруднять положение бизнес-сферы.
ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ключевую ставку до 15% (с 8,5%), аналитики ожидали ее на отметке 21%.
Тем временем в начале июля стоимость турецкой национальной валюты (лиры) обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела психологическую отметку в 27 лир за доллар.
"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку – ставку аукционного однонедельного репо – на 250 базисных пунктов до 17,50%", – говорится в заявлении Центробанка.
Эксперты отмечали, что Центральный банк, разгружая рынки путем быстрого повышения процентных ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.