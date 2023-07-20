https://sputnik-georgia.ru/20230720/videomost-tbilisi--stavropol-240-let-georgievskomu-traktatu-279752022.html

Видеомост Тбилиси – Ставрополь: 240 лет Георгиевскому трактату

Видеомост Тбилиси – Ставрополь: 240 лет Георгиевскому трактату

Видеомост Тбилиси – Ставрополь в формате зум-подключения на тему "240 лет Георгиевскому трактату – как в России отметят эту дату" состоится в Мультимедийном... 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T13:00+0400

2023-07-20T13:00+0400

2023-07-20T13:00+0400

пресс-центр sputnik грузия

грузия

новости

культура

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24116/37/241163770_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b7e07580d5c15256221a0bd798401317.jpg

В этом году исполняется 240 лет с момента подписания Георгиевского трактата, по которому Восточная Грузия и Российская империя заключили договор о покровительстве, в том числе и о военной помощи. В тот период в Закавказье всё более усиливались Иран и Турция. Торжества в честь этой даты пройдут на Ставрополье, в Георгиевске. Одним из главных событий станет международный круглый стол "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы", в котором примут участие также представители грузинской стороны. Мероприятие состоится на базе Георгиевского краеведческого музея. О запланированных на 24 июля мероприятиях и значении Георгиевского трактата для истории России и Грузии расскажет доцент кафедры истории России Гуманитарного факультета Северокавказского федерального университета Ольга ШАФРАНОВА.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, анонсы