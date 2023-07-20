https://sputnik-georgia.ru/20230720/videomost-tbilisi--stavropol-240-let-georgievskomu-traktatu-279752022.html
Видеомост Тбилиси – Ставрополь: 240 лет Георгиевскому трактату
Видеомост Тбилиси – Ставрополь: 240 лет Георгиевскому трактату
Видеомост Тбилиси – Ставрополь в формате зум-подключения на тему "240 лет Георгиевскому трактату – как в России отметят эту дату" состоится в Мультимедийном... 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T13:00+0400
2023-07-20T13:00+0400
2023-07-20T13:00+0400
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В этом году исполняется 240 лет с момента подписания Георгиевского трактата, по которому Восточная Грузия и Российская империя заключили договор о покровительстве, в том числе и о военной помощи. В тот период в Закавказье всё более усиливались Иран и Турция. Торжества в честь этой даты пройдут на Ставрополье, в Георгиевске. Одним из главных событий станет международный круглый стол "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы", в котором примут участие также представители грузинской стороны. Мероприятие состоится на базе Георгиевского краеведческого музея. О запланированных на 24 июля мероприятиях и значении Георгиевского трактата для истории России и Грузии расскажет доцент кафедры истории России Гуманитарного факультета Северокавказского федерального университета Ольга ШАФРАНОВА.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, анонсы
грузия, новости, культура, анонсы
Видеомост Тбилиси – Ставрополь: 240 лет Георгиевскому трактату
Видеомост Тбилиси – Ставрополь в формате зум-подключения на тему "240 лет Георгиевскому трактату – как в России отметят эту дату" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 20 июля, в 14:00 по тбилисскому времени
В этом году исполняется 240 лет с момента подписания Георгиевского трактата, по которому Восточная Грузия и Российская империя заключили договор о покровительстве, в том числе и о военной помощи. В тот период в Закавказье всё более усиливались Иран и Турция. Торжества в честь этой даты пройдут на Ставрополье, в Георгиевске.
Одним из главных событий станет международный круглый стол "Ставрополье – мост российско-грузинской дружбы", в котором примут участие также представители грузинской стороны. Мероприятие состоится на базе Георгиевского краеведческого музея.
О запланированных на 24 июля мероприятиях и значении Георгиевского трактата для истории России и Грузии расскажет доцент кафедры истории России Гуманитарного факультета Северокавказского федерального университета Ольга ШАФРАНОВА.