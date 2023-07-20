Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
11:42 20.07.2023 (обновлено: 11:53 20.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerГрузинские вина
© photo: Sputnik / Stringer
Турция по-прежнему занимает первое место среди крупнейших торговых партнеров Грузии
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2023 года вырос на 20,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,2 миллиарда долларов, что на 20,4% больше данных за первое полугодие 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-июнь 2023 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
3 052,8
19,3
Импорт
7 215,8
20,4
Всего
10 268,6
20,1
Экспорт составил 3,1 миллиарда долларов. Это на 19,3% больше, чем в январе-июне 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 4,2 миллиарда долларов, что почти на 21,2% больше аналогичного показателя за первое полугодие 2022 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-июнь 2023 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
990,8
267,3
Медные руды и концентраты
341,3
-36,0
Вино
126,0
26,3
Ферросплавы
109,6
-63,6
Азотные удобрения
98,5
-40,6
В январе-июне 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто (на 267,3%), сигар и других табачных изделий (169,9%), воды, в том числе минеральной и газированной (79,2%).
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов (на 63,6%), азотных удобрений (на 40,6%), а также медных руд и концентратов (на 36%) и электроэнергии (на 2,3%).
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
Топ-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-июнь 2023 год
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 313,5
94,6
Нефтепродукты
496,8
-13,8
Газ
275,6
18,6
Лекарства
264,4
35,1
Медные руды и концентраты
181,4
44,3
За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто – почти в два раза, табачных изделий (на 80,8%), тракторов (на 64,9%), а также грузовых авто (на 62,9%). С начала года сократился лишь импорт медных руд и концентратов (на 53,8%), нефти и нефтепродуктов (на 13,8%), а также вычислительных машин и их блоков (на 9,3%).
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-июне 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, что составляет 14,2% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-июне 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
1 457,7
12,4
Россия
1 271,2
31,9
Китай
820,9
38,6
Азербайджан
794,8
-13,9
США
731,5
15,5
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.