https://sputnik-georgia.ru/20230720/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-rasti--s-kem-torguet-gruziya-279777976.html

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Турция по-прежнему занимает первое место среди крупнейших торговых партнеров Грузии 20.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-20T11:42+0400

2023-07-20T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2023 года вырос на 20,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,2 миллиарда долларов, что на 20,4% больше данных за первое полугодие 2022 года.Экспорт составил 3,1 миллиарда долларов. Это на 19,3% больше, чем в январе-июне 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 4,2 миллиарда долларов, что почти на 21,2% больше аналогичного показателя за первое полугодие 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-июне 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто (на 267,3%), сигар и других табачных изделий (169,9%), воды, в том числе минеральной и газированной (79,2%). В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов (на 63,6%), азотных удобрений (на 40,6%), а также медных руд и концентратов (на 36%) и электроэнергии (на 2,3%). В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто – почти в два раза, табачных изделий (на 80,8%), тракторов (на 64,9%), а также грузовых авто (на 62,9%). С начала года сократился лишь импорт медных руд и концентратов (на 53,8%), нефти и нефтепродуктов (на 13,8%), а также вычислительных машин и их блоков (на 9,3%). С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-июне 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, что составляет 14,2% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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