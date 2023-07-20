Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230720/vneshnetorgovyy-oborot-prodolzhaet-rasti--s-kem-torguet-gruziya-279777976.html
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
Турция по-прежнему занимает первое место среди крупнейших торговых партнеров Грузии 20.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-20T11:42+0400
2023-07-20T11:53+0400
экономика
грузия
новости
сакстат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268641681_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_ea5e39fa2741e060d5670123887b13c8.jpg
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2023 года вырос на 20,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,2 миллиарда долларов, что на 20,4% больше данных за первое полугодие 2022 года.Экспорт составил 3,1 миллиарда долларов. Это на 19,3% больше, чем в январе-июне 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 4,2 миллиарда долларов, что почти на 21,2% больше аналогичного показателя за первое полугодие 2022 года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-июне 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто (на 267,3%), сигар и других табачных изделий (169,9%), воды, в том числе минеральной и газированной (79,2%). В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов (на 63,6%), азотных удобрений (на 40,6%), а также медных руд и концентратов (на 36%) и электроэнергии (на 2,3%). В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто – почти в два раза, табачных изделий (на 80,8%), тракторов (на 64,9%), а также грузовых авто (на 62,9%). С начала года сократился лишь импорт медных руд и концентратов (на 53,8%), нефти и нефтепродуктов (на 13,8%), а также вычислительных машин и их блоков (на 9,3%). С кем торгует Грузия Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-июне 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, что составляет 14,2% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268641681_289:0:2500:1658_1920x0_80_0_0_0d90a83d658424c42f3b6ec27256eead.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, сакстат
экономика, грузия, новости, сакстат

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

11:42 20.07.2023 (обновлено: 11:53 20.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerГрузинские вина
Грузинские вина - Sputnik Грузия, 1920, 20.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Турция по-прежнему занимает первое место среди крупнейших торговых партнеров Грузии
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне 2023 года вырос на 20,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 10,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,2 миллиарда долларов, что на 20,4% больше данных за первое полугодие 2022 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-июнь 2023 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

3 052,8

19,3

Импорт

7 215,8

20,4

Всего

10 268,6

20,1

Экспорт составил 3,1 миллиарда долларов. Это на 19,3% больше, чем в январе-июне 2022 года. Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 4,2 миллиарда долларов, что почти на 21,2% больше аналогичного показателя за первое полугодие 2022 года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
Топ-5 экспортируемых из Грузии товаров за январь-июнь 2023 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

990,8

267,3

Медные руды и концентраты

341,3

-36,0

Вино

126,0

26,3

Ферросплавы

109,6

-63,6

Азотные удобрения

98,5

-40,6

В январе-июне 2023 года больше всех вырос экспорт легковых авто (на 267,3%), сигар и других табачных изделий (169,9%), воды, в том числе минеральной и газированной (79,2%).
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов (на 63,6%), азотных удобрений (на 40,6%), а также медных руд и концентратов (на 36%) и электроэнергии (на 2,3%).
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
Топ-5 импортируемых из Грузии товаров за январь-июнь 2023 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 313,5

94,6

Нефтепродукты

496,8

-13,8

Газ

275,6

18,6

Лекарства

264,4

35,1

Медные руды и концентраты

181,4

44,3

За отчетный период больше всего вырос импорт легковых авто – почти в два раза, табачных изделий (на 80,8%), тракторов (на 64,9%), а также грузовых авто (на 62,9%). С начала года сократился лишь импорт медных руд и концентратов (на 53,8%), нефти и нефтепродуктов (на 13,8%), а также вычислительных машин и их блоков (на 9,3%).

С кем торгует Грузия

Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-июне 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, что составляет 14,2% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-июне 2023 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

1 457,7

12,4

Россия

1 271,2

31,9

Китай

820,9

38,6

Азербайджан

794,8

-13,9

США

731,5

15,5

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Германия, Казахстан, Кыргызстан и Япония.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0