https://sputnik-georgia.ru/20230721/ansambl-sukhishvili-vpervye-vystupil-na-otkrytii-festivalya-art-geni---video-279993108.html
Ансамбль "Сухишвили" впервые выступил на открытии фестиваля "Арт-Гени" – видео
Ансамбль "Сухишвили" впервые выступил на открытии фестиваля "Арт-Гени" – видео
Всемирно известный ансамбль "Сухишвили" выступил на открытии юбилейного, 20-го по счету, фестиваля народного творчества "Арт-Гени 2023". Смотрите в видео... 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T11:42+0400
2023-07-21T11:42+0400
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Фестиваль "Арт-Гени" является одним из самых известных фестивалей страны, его ежегодно посещают порядка 30-40 тысяч человек. Главная цель мероприятия – популяризация фольклора, народного промысла, устного народного творчества и традиционных боевых искусств. Посещение фестиваля для детей до 12 лет бесплатное.Фестиваль проходит на территории nбилисского Этнографического музея под открытым небом и продлится по 30 июля. На фестивале, помимо концертов, можно будет посетить выставки-продажи различных изделий ручной работы, сувениров и аксессуаров. Также тут множество уголков, где готовят блюда грузинской кухни.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, народное творчество и культура грузии, грузинская культура, культура, культура, видео
Ансамбль "Сухишвили" впервые выступил на открытии фестиваля "Арт-Гени" – видео
11:42 21.07.2023 (обновлено: 11:45 21.07.2023)
Всемирно известный ансамбль "Сухишвили" выступил на открытии юбилейного, 20-го по счету, фестиваля народного творчества "Арт-Гени 2023". Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры великолепного выступления грузинских танцоров
Фестиваль "Арт-Гени" является одним из самых известных фестивалей страны, его ежегодно посещают порядка 30-40 тысяч человек. Главная цель мероприятия – популяризация фольклора, народного промысла, устного народного творчества и традиционных боевых искусств. Посещение фестиваля для детей до 12 лет бесплатное.
Фестиваль проходит на территории nбилисского Этнографического музея под открытым небом и продлится по 30 июля. На фестивале, помимо концертов, можно будет посетить выставки-продажи различных изделий ручной работы, сувениров и аксессуаров. Также тут множество уголков, где готовят блюда грузинской кухни.