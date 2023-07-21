https://sputnik-georgia.ru/20230721/ansambl-sukhishvili-vpervye-vystupil-na-otkrytii-festivalya-art-geni---video-279993108.html

Ансамбль "Сухишвили" впервые выступил на открытии фестиваля "Арт-Гени" – видео

Ансамбль "Сухишвили" впервые выступил на открытии фестиваля "Арт-Гени" – видео

Всемирно известный ансамбль "Сухишвили" выступил на открытии юбилейного, 20-го по счету, фестиваля народного творчества "Арт-Гени 2023". Смотрите в видео... 21.07.2023, Sputnik Грузия

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Фестиваль "Арт-Гени" является одним из самых известных фестивалей страны, его ежегодно посещают порядка 30-40 тысяч человек. Главная цель мероприятия – популяризация фольклора, народного промысла, устного народного творчества и традиционных боевых искусств. Посещение фестиваля для детей до 12 лет бесплатное.Фестиваль проходит на территории nбилисского Этнографического музея под открытым небом и продлится по 30 июля. На фестивале, помимо концертов, можно будет посетить выставки-продажи различных изделий ручной работы, сувениров и аксессуаров. Также тут множество уголков, где готовят блюда грузинской кухни.

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