https://sputnik-georgia.ru/20230721/bank-rossii-povysil-klyuchevuyu-stavku-vpervye-za-god-280030831.html

Банк России повысил ключевую ставку впервые за год

Банк России повысил ключевую ставку впервые за год

С учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году 21.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-21T19:11+0400

2023-07-21T19:11+0400

2023-07-21T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Совет директоров Банка России 21 июля повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт – до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года.Ключевая (базовая) процентная ставка – это минимальный процент, под который Банк России (он же Центробанк, или ЦБ) выдает кредиты коммерческим банкам. Получив кредит у ЦБ, коммерческие банки дают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который чуть выше процента ЦБ.В документе отмечается, что увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.С учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году, 0,5–2,5% в 2024 году, 1,0–2,0% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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