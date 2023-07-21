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Банк России повысил ключевую ставку впервые за год
Банк России повысил ключевую ставку впервые за год
С учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году 21.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-21T19:11+0400
2023-07-21T19:11+0400
2023-07-21T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Совет директоров Банка России 21 июля повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт – до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года.Ключевая (базовая) процентная ставка – это минимальный процент, под который Банк России (он же Центробанк, или ЦБ) выдает кредиты коммерческим банкам. Получив кредит у ЦБ, коммерческие банки дают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который чуть выше процента ЦБ.В документе отмечается, что увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.С учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году, 0,5–2,5% в 2024 году, 1,0–2,0% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, россия, экономика, центральный банк росси
новости, россия, экономика, центральный банк росси
Банк России повысил ключевую ставку впервые за год
19:11 21.07.2023 (обновлено: 19:34 21.07.2023)
С учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Совет директоров Банка России 21 июля повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт – до 8,5% годовых, следует из заявления регулятора. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года.
Ключевая (базовая) процентная ставка – это минимальный процент, под который Банк России (он же Центробанк, или ЦБ) выдает кредиты коммерческим банкам. Получив кредит у ЦБ, коммерческие банки дают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который чуть выше процента ЦБ.
"Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике", – говорится в сообщении Банка России.
В документе отмечается, что увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году.
С учетом новых данных по динамике экономической активности в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году, 0,5–2,5% в 2024 году, 1,0–2,0% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году.